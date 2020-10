​Jordi Farré: “Si no dimiteix tota la Junta del Barça a més del president, seguirem amb el vot de censura”.

En declaracions a Catalunya Press, Jordi Farré, promotor de la moció de censura contra el president del F.C. Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i tot el seu Consell Directiu, ha instat aquest dijous al màxim responsable del club i a la totalidad de la seva Junta a presentar la dimissió “per estalviar un autèntic tràngol a l’entitat en el complex context actual”.





El membre de “Més que una moció” i precandidat a la presidència del Barça ha emfatitzat que no es gens partidari dels “escarnis públics” i que desitja que Bartomeu “no es converteixi en el primer president censurat de la història del club blaugrana”. Farré es mostra convençut de que si el procés que ha impulsat avança cap al referèndum entre la massa social de l’entitat les “xifres són incontestables i podem aspirar al fet que un 80% dels socis (un 66% seria suficient) avalin la moció”.





El primer signant de l’esmentada moció de censura i cap visible de la contundent acció de rebuig a la gestió de l’actual equip directiu barcelonista ha sentenciat, en l’entrevista concedida aquest matí a aquest diari, que “seguirem amb el procés del vot censura si no marxa a més del president tota la Junta”.





"SEREM MOLT POCS ELS QUE ENS PRESENTAREM A LES ELECCIONS"

Jordi Farré ha vaticinat a Catalunya Press que “al final, serem molt pocs els que ens presentarem a les eleccions. L’actual situació és molt complicada. S’ha de portar un aval de 120 milions. El tenim preparat així com un equip potent i un molt bon projecte. No m’interessa ser directiu per ser directiu i no penso en pactes que es poden produir. Ara per ara descarto en un 100% unir-nos a una altra candidatura i crec que els socis ens faran confiança” ha etzibat a aquest diari.





"UN CLUB, PER CONCEPTE, NO POT PERDRE DINERS"

El promotor de la moció de censura contra el president Bartomeu i el seu equip ha expressat la seva preocupació pel resultat de l’exercici econòmic del club en el curs 2019-2020 tancat amb 97 milions de pèrdues. “El vull analitzar detingudament. El deute ha passat de 412 a 820 milions i m’agradaria saber si de debò els milions perduts són a conseqüència només de la tragèdia del COVID-19”. Farré ha anunciat a Catalunya Press que si té la oportunidad de governar el Barça “aturarem, analitzarem i redefinirem molt bé el macro projecte de l’ Espai Barça. No ens podem gastar a dia d’avui 1.250 milions”.





El precandidat a la presidència del Barça qualifica “d’excuses de mal pagador” les crítiques al procés impulsat per destituir al president del Barça amb les eleccions ja convocades pels propers 20 i 21 de març pels deutes que hauria d’assumir la Junta Directiva entrant. “Tothom sap les regles del joc per optar a dirigir el club amb un 15% de l’aval del pressupost. Cadascú és responsable dels deutes. S’ha d’aplicar un equilibri patrimonial. Si tenim 500 o 600 milions d’ingressos hem d’adaptar les despeses. Un club, per concepte, no pot perdre diners” ha sentenciat Farré.