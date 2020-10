Barça regala a Rafinha al PSG i no fitxa ni a Eric García ni a Depay

El Barça ha deixat marxar al migcampista Rafinha sense cobrar ni un sol euro. El jugador ha signat contracte amb el Paris Saint Germain i el club blaugrana tan sols percebrà tres milions d'euros, com a màxim, segons el rendiment del jugador.













També ha deixat el club Todibo, encara que en aquest cas s'ha anat en qualitat de cedit al Benfica portuguès per a les dues pròximes temporades, amb una clàusula de compra pel Barça durant el temps de la cessió de 20 milions d'euros.





La marxa de Rafinha no ha ajudat a facilitar els reforços que havia exigit l'entrenador blaugrana, Ronald Koeman. Després de moltes negociacions, finalment ni Depay ni Eric García vestiran de moment de blaugrana.





Depay era el principal desig de Koeman per reforçar la davantera, però finalment el club no va poder arribar a cap acord amb l'Olympique de Lió francès, per la qual cosa l'internacional es quedarà a França de moment.





Tampoc hi va haver acord amb el Manchester City per aconseguir el fitxatge de el jove central Eric García, un altre dels objectius d'un FC Barcelona que no té amb excessius efectius en la saga més enllà de Gerard Piqué i Clément Lenglet, a més del jove Ronald Araújo i un Samuel Umtiti que no sembla entrar en els plans de el nou entrenador.





Igualment, tot i els continus rumors d'una possible sortida de Ousmane Dembélé, que va arribar a sonar amb força per al Manchester United, aquesta no es va produir i l'extrem francès haurà de convèncer ara al seu tècnic per disposar d'uns minuts que fins ara no ha tingut.