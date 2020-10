El Barça fitxa el lateral nord-americà Sergiño Dest per 21 milions

El lateral nord-americà Sergiño Dest ja és jugador del FC Barcelona, per a les pròximes cinc temporades, després de l'acord de traspàs assolit pel club blaugrana amb l'Ajax d'Amsterdam, de 21 milions d'euros fixos i 5 milions en variables.









"El FC Barcelona i l'Ajax han arribat a un acord per al traspàs del jugador Sergiño Dest. El cost de l'operació és de 21 milions d'euros més de 5 en variables", ha anunciat a el club blaugrana.





Dest signa contracte blaugrana per a les pròximes cinc temporades, fins al final de la campanya 2024/25, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros.





"Jo sempre persegueixo els meus somnis, i he lluitat per això. Per vestir aquesta samarreta. Ara el somni s'ha fet realitat. Visca el Barça", ha assegurat en les seves primeres declaracions com a culer.





Nascut a Almere (Països Baixos), fill de pare nord-americà i mare neerlandesa, és ja als seus 19 anys internacional absolut amb els Estats Units després de disputar dos partits amistosos i un oficial, de la Lliga de Nacions de la CONCACAF, en què va ser titular .





Va triar jugar per Estats Units malgrat que Ronald Koeman, el seu nou entrenador i en el moment de la decisió del lateral seleccionador neerlandès, va intentar fer-lo jugar amb la selecció 'oranje'. Ara sí que estarà a les ordres de Koeman, principal valedor del seu fitxatge.

Dest és un dels laterals més prometedors de moment. Compta amb la formació de l'escola Ajax, de tall ofensiu però sense deixar de banda la faceta defensiva.





Criat en les categories inferiors de l'Almere, va ser caçat ràpid per l'Ajax i amb els d'Amsterdam va debutar com a professional. Va ser el 27 de juliol de 2019 quan va signar la seva primera aparició amb el primer equip de l'Ajax. A les ordres d'Eric tingues Hag, va disputar 35 partits, 27 com a titular, el passat curs. Va signar a més dos gols i sis assistències.





Es tracta d'un lateral i carriler de llarg recorregut, capaç de cobrir tota la banda i ser incisiu en atac. És ràpid, precís i bon centrador, característiques que fan que recordi a Dani Alves, que va marcar una època al Barça de Guardiola.





Amb la seva arribada, el Barça reforça una posició de lateral dret minvada amb la venda de Nélson Semedo a l'Wolverhampton de la Premier League. Dest, de ser titular, alliberaria Sergi Roberto per jugar de migcampista en cas de necessitat. És el cinquè reforç delBarça en aquest mercat, després de Miralem Pjanic, Trincao, Matheus i Pedri.