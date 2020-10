BNEW potencia el networking entre els més de 10.000 registrats de 111 països

Barcelona New Economy Week, esdeveniment híbrid i 100% professional organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha arribat ja al seu equador amb un complet programa de debats i activitats culturals, i amb la seva plataforma en ple rendiment per facilitar els contactes i sinèrgies entre els més de 10.000 inscrits de 111 països. De fet, aquest networking és un dels principals objectius de BNEW, un esdeveniment concebut per a recolzar la reactivació de l’economia. A través de la plataforma desenvolupada per SIRT i utilitzant AI (Intel·ligència Artificial) el sistema és capaç de crear relacions productives, optimitzant el temps dels participants amb el target adequat i generant les màximes oportunitat per a les empreses.













El delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca y President de BNEW, Pere Navarro, ha destacat que “el gran valor afegit de BNEW és que es tracta del primer gran esdeveniment des de l’inici de la crisi sanitària i en aquests moments, més que mai, el públic al qual va dirigit ho valora com una gran oportunitat per reactivar el teixit empresarial i adaptar-se a les diferents formes de produir, distribuir, comercialitzar i relacionar-nos que presentarà la nova economia”.





Per la seva part, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de BNEW, ha ressaltat que “l’acollida de BNEW ha superat totes les nostres expectatives, confirmant que el món econòmic estava esperant un esdeveniment d’aquestes característiques que combina coneixement, networking, innovació i talent. BNEW està sent tremendament útil per a tots els seus participants, tal com estem veient en el nostre networking digital, on s’estan generant moltíssimes oportunitats de negoci globals. Durant els primers dies hem superat els 20.000 contactes entre professionals a través del networking digital de BNEW”.





COMPROMESOS AMB L'AGENDA 2030 DE LA ONU





L’Agenda 2030 de la Organització de Nacions Unides és una de las principals prioritats del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Per això, l’entitat ha treballat per a que BNEW, a més de complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, impulsi la nova economia i tots els avenços que portarà a la societat en matèria de sostenibilitat.





En aquest context, la primera edició de BNEW ha aconseguit ser econòmicament sostenible gràcies a la col·laboració públic-privada, i també contribueix a l’ODS número 5, ja que la meitat de ponents són dones.





En aquest sentit, avui el BNEW Digital Industry, situat al Movistar Centre, ha acollit un debat sobre l’impacte de l’economia 4.0 a l’Agenda 2030 en el qual Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha exercit de moderador. La sessió ha comptat amb la participació d’Amparo Brea, directora d’innovació, sostenibilitat i experiència del consumidor d’AENA; Bruno Vilarasau, director de sector públic i serveis digitals de Telefónica; i Manel Villalante, director general de desenvolupament i estratègia de Renfe.





Navarro insisteix en que “el nostre paper de motor econòmic ens obliga a treballar més que ningú en l’Agenda 2030 i aquest esdeveniment és un clar exemple de com la sostenibilitat es pot aplicar a qualsevol àmbit empresarial”.





CANVIS EN EL COMERÇ ELECTRÒNIC TRANSFRONTERERS





La Unió Postal Universal (UPU), l’organisme de les Nacions Unides que té com a objectiu afermar la organització i millorar els serveis postals, participar a l’assistència tècnica postal que sol·liciten els països membres i fomentar la col·laboració internacional en matèria postal, ha explicat aquest matí dins el BNEW Ecommerce els canvis obligatoris que es produiran en el comerç electrònic transfronterer a partir de gener de 2021. La UPU, facilitadora del 70% de tot el comerç electrònic transfronterer a nivell mundial, ha explicat que a partir de l’any que ve les dades electròniques avançades sobre cada paquet i EMS hauran d’enviar-se abans que qualsevol transport físic. Això obligarà a totes les empreses postals a haver-se d’adaptar a aquestes nova normativa, fet que aportarà més transparència entre els usuaris i una major seguretat dels enviaments.





5 SECTORS CONNECTATS ENTRE SÍ





Durant el dia d’avui passaran pel BNEW desenes d’speakers, professionals i directius dels sectors que centren l’atenció de l’esdeveniment, Logística, Ecommerce, Real Estate, Zones Econòmiques i Digital Industry. Ho faran tant de manera presencial als platós amb els que compta l’esdeveniment a Casa SEAT, Estació de França i el Movistar Centre de Barcelona, com de manera online a través de la potent plataforma tecnològica del BNEW. A més, avui l’esdeveniment compta amb les inspirational talks de Mario Picazo, Sandra Pina y Mago More.





UN ATRACTIU PROGRAMA GASTRONÒMIC I CULTURAL





A més de l’impressionant programa sobre la nova economia, el CZFB ha creat un programa de 40 hores de continguts culturals i de gastronomia, que amenitzen el BNEW i projecten el caràcter cosmopolita de Barcelona.





A Casa SEAT es donen cita el talent musical amb més projecció i les propostes gastronòmiques d’alguns dels xefs més reconeguts de Barcelona. L’auditori de Casa SEAT es converteix aquests dies en una gran sala de concerts i el restaurant Ametller Origen Mercat d’Autors d’aquest mateix espai és l’escenari de showcookings on reconeguts xefs de Barcelona ofereixen les claus per a preparar algunes de les seves creacions més famoses. Enrique Tomás, Carles Gaig i el DJ Gerard Miles formen part del cartell d’avui.





Per la seva part, el Mercat de la Boqueria també està acollint aquests dies diferents showcookings amb xefs reconeguts, i avui ha comptat amb Rafa Zafra, del Restaurant Estimar i el Heart Ibiza. A més, cada tarda ofereix xerrades amb comerciants del famós mercat barceloní.





Clicant aquí i aquí poden veure dues imatges del debat que ha acollit el BNEW Digital Industry sobre l'impacte de l'economia 4.0 en l'Agenda 2030.