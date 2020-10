El BNEW debat sobre el paper que vol jugar Barcelona en la recuperació econòmica

Dins el Barcelona New Economy Week han tingut lloc al llarg del dia d'avui diversos esdeveniments en els quals han analitzat diversos assumptes que han adquirit gran importància dins del context econòmic actual.









D'una banda, el col·loqui del BNEW Economic Zones a la Casa SEAT ha reunit Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Diego Guri, sotsdirector general d'AMEC, Comunitat de les Empreses Industrials Internacionalitzades, Martín Gustavo Ibarra, president d'Araújo Ibarra Consultors internacionals, i Eva Menor, presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç a la Diputació de Barcelona; amb Paola Suárez, mànager de FDI Center, exercint de moderadora.





En aquest acte, Navarro ha destacat que "Barcelona no només té potencialitats de futur, sinó també un present molt important". Com a exemple ha afegit que "en un moment de confinament hem creat el BNEW, que ha convertit Barcelona en un centre mundial de l'economia. A la ciutat hi ha un sistema institucional que permet aquest succés i una sèrie d'empreses que s'han involucrat. Això és un clar exemple del que és la ciutat ".





D'altra banda, en el recinte de l'Estació de França el BNEW Logistics ha dut a terme un panell en el qual s'ha debatut el paper de la dona en sectors principalment masculins i s'han buscat formes per aconseguir la igualtat en aquests àmbits, en línia amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 de l'ONU.





SUPORT AL GSMA

Amb l'objectiu de corroborar la importància que té la tecnologia en l'avanç de la nova economia, BNEW ha entrevistat Mats Granryd, director general del GSMA. Granryd ha destacat com la connectivitat ha permès a la població "seguir amb la vida tal com la coneixíem" durant la crisi de la Covid-19. Així mateix, assenyala que "actualment hi ha 2.500 milions d'usuaris mòbils, la qual cosa representa que dues terceres parts de la planeta a telèfon mòbil, i es generen aproximadament 4,1 bilions de dòlars en impacte econòmic".









A més, el directiu ha aprofitat per posar en valor el paper de Barcelona, assegurant que "és la ciutat que ens dóna la benvinguda cada any per generar negoci, permetent-nos construir aquest futur accelerat".





En el cas del BNEW Ecommerce s'ha comptat amb un panell sobre la col·laboració, l'economia circular i la sostenibilitat, en el qual s'ha analitzat si les companyies estan preparades per l'auge del consumisme verd.





Per la seva banda, en el BNEW Digital Industry ha destacat la sessió en què s'ha aprofundit en els beneficis de la intel·ligència artificial en l'economia i en la societat 4.0. A més, tindran lloc les ponències de tres Inspirational Speakers com: Elsa Punset, experta en educació i intel·ligència emocional aplicada al canvi; Cecilia Tham, emprenedora i tecnòloga; i Alicia Asín, experta en Intel·ligència Artificial, IOT i Big Data.