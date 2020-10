Iberdrola Immobiliària presenta BcnFira District a BNEW

Iberdrola Immobiliària acudeix a la primera edició de Barcelona Economy Week (BNEW) amb el seu projecte barceloní més emblemàtic: BcnFira District. L'esdeveniment, que se celebrarà de forma presencial i virtual del 6 al 9 d'octubre en diferents llocs emblemàtics de la ciutat, aglutinarà accions globals de Logística, Real Estate, Indústria Digital, Ecommerce i Zones Econòmiques.









Iberdrola Immobiliària impulsarà en el certamen el parc empresarial BcnFira District, el major complex d'oficines en desenvolupament a Barcelona. La companyia ha començat recentment la comercialització activa dels edificis Torre Llevant i Torre Ponent, que suposen la segona i última fase d'aquest projecte amb 48.000 m2. Per a aquesta nova etapa, Iberdrola Immobiliària ha confiat en Savills Aguirre Newman i Cushman & Wakefield en règim de co-exclusiva.





Iberdrola manté la data de lliurament prevista de les dues torres per a 2021, de manera que es converteix en una de les poques promocions de terciari a Espanya que continua amb el projecte inicialment plantejat.





El parc empresarial, compost íntegrament per quatre edificis de nova construcció que sumen un total de 91.100 m2, s'ha convertit ja en el cor de la nova àrea de negocis al sud de Barcelona, gràcies a la completa ocupació de Torre Esteve i torre Auditori, finalitzades el 2017 i 2013, respectivament.





Donat l'interès per aquest parc empresarial, Cellnex Telecom ja ha prealquilado uns 10.000 m2 a Torre Llevant, on l'operadora d'infraestructures de telecomunicacions traslladarà les seves noves oficines corporatives a Barcelona a finals de 2021.





SOSTENIBILITAT I SERVEIS

El projecte BcnFira District compta amb un alt nivell alt de qualificació en sostenibilitat, certificat per BREEAM, i per aquesta segona fase s'ha elevat el compromís mediambiental per aconseguir el nivell "excellent".





A més, les dues torres que culminen el projecte estan registrades per a l'obtenció de l'certificat de benestar de l'WELL Building Institute, per assolir nivell "or". Cadascuna t é 21 plantes idèntiques d'uns 1.260 m2, completament diàfanes gràcies a la seva configuració de pilars en façana.





El complex BcnFira District ofereix tots els serveis propis d'un parc empresarial de la màxima qualitat: Hotel 4 *, pàrquing, seguretat 24h, restauració, gimnàs, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, etc.