Manifestants independentistes formen una cadena humana contra la visita de Rei a Barcelona

Manifestants convocats per Òmnium, l'ANC, JxCat, ERC i altres entitats i sindicats s'han format una cadena humana en els voltants de l'estació de França de Barcelona per protestar per la presència de Rei Felipe VI per presidir el lliurament de premis de el Barcelona New Economy Week (BNEW).





MÉS INFORMACIÓ El Rei i Sánchez visiten Barcelona aquest divendres després de la polèmica pels despatxos judicials





La cadena humana (en el qual les persones guarden la distància de seguretat i no es donen les mans) va des de Pla de Palau --on hi ha el cordó policial que impedeix acostar-se a estació de França-- a el Monument de Colom, per "deixar clar que Felip VI no és benvingut i que Catalunya no té rei ".





Els participants portaven banderes independentistes i cartells amb el lema 'A Catalunya no tenim rei' (A Catalunya no tenim rei), així com pancartes en solidaritat amb els presos de l'1-O.





La zona de l'estació de França està blindada per un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra que impedeix acostar-se a la zona, des del Pla de Palau a Marquès de l'Argentera, fins a l'accés a al parc de la Ciutadella.





Òmnium Cultural ha desplegat una pancarta en un edifici davant de l'estació de França de Barcelona en la qual es pot llegir: 'Juan Carlos Primer, Felip l'últim'.





El Rei i el president de Govern, Pedro Sánchez, presidiran junts el lliurament de premis de BNEW, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), esdeveniment enfocat a la recuperació econòmica, i amb l'absència ja anunciada de representants de l' Govern i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





Sánchez va a Barcelona encara que hi hagi convocat també un Consell de Ministres extraordinari per abordar la situació a Madrid pel coronavirus, ja que en principi serà la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la qual presideixi aquest Consell Extraordinari.