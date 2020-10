Soria es rebel·la contra els estereotips de la moda trolejant una campanya d'El Corte Inglés

La ciutat de Sòria ha despertat amb desenes de cartells en què fa una 'contracampanya' de la campanya de la moda de tardor llançada per El Corte Inglés.









L'empresa ha fet una campanya publicitant els seus models de vestits de tardor usant a una coneguda actriu, Barbara Lennie com a model. La Regidoria d'Igualtat de Sòria considera que l'aparició d'aquesta actriu no és sinó una nova mostra dels estereotips que habitualment es fan servir en el món de la moda, deixant d'un costat a les persones que no s'identifiquen amb aquest tipus de dona.





Per això, i per donar veu a dones diferents que no entren dins dels estereotips de la moda, la ciutat s'ha omplert de cartells en què es mostra la mateixa imatge de Barbara Lennin, amb el mateix vestit i en els mateixos llocs, però amb de dones diferents, en un intent de donar veu a les dones que no se senten representades en els cànons de la publicitat de la moda actual.