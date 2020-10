Mauricio Wiesental evoca la història i llegendes de "l'Orient-Express, el tren d'Europa"

El ferrocarril és un dels mitjans de transport que ha inspirat més històries i llegendes, en molts casos reals, però en altres fruit de la imaginació dels escriptors. Això ha passat en tota mena de rutes, itineraris i serveis, però de forma molt particular en certes línies que, per les seves especials característiques, van esdevenir en emblemàtiques. Una d'elles va ser sens dubte el cas de l'Orient-Express, el tren que unia la Gran Bretanya amb Turquia travessant el canal de la Mànega i tot un continent. L'escriptor Mauricio Wiesenthal, que el va conèixer per ciència pròpia tant en èpoques pretèrites com després de la seva recuperació i que va viatjar en ell tant com modest passatger de tercera classe, com distingit hoste de compartiment de cotxe llit de luxe, el evoca en el seu llibre " Orient-Express, el tren d'Europa "(Quaderns Crema) que és molt més que una història d'aquesta línia ferroviària perquè constitueix un retaule completíssim de l'Europa dels tres primers quatres de segle vint.









Wiesenthal recorda que va ser el 1876 quan l'empresari Georges Nagelmacker va crear a Brussel·les la Companyia internacional de Cotxes Llit (Compagnie Internationale des Wagon-Lits) i gràcies a això va ser possible el naixement en 1883 de l'Orient-Express que va començar prestant una freqüència bisetmanal entre Londres i Istanbul en un itinerari que durava 'vuitanta hores !. "Era realment el tren d'Europa, havia nascut amb la llum elèctrica i gràcies a ell, la moda de París arribava fins a Istanbul".





L'autor recorda la peripècia d'aquest tren llegendari que va ser el paradigma de el luxe i va acollir personatges il·lustres de tota mena -reis i presidents -el francès Deschanel va caure de el tren a 1920 i va haver de ser acollit en una estació de l'recorregut en la qual es ignorava qui era-, polítics, financers i homes d'empresa, escriptors, artistes, aristòcrates i turistes -adinerados, per descomptat- però també cocotes i vividores- i que va tenir així mateix una clientela modesta que viatjava en tercera com el mateix Wiesenthal en alguna ocasió . Va haver de superar nombrosos problemes, sobretot per la asendereada peripècia suportada per Europa durant el segle XX, però també situacions límit per culpa de la neu o el gel, va patir fallades en la seva maquinària i fins i tot descarrilaments, com el provocat el bandit Anasthatos el 1891 i fins va patir a Budapest en 1931 un atemptat protagonitzat per un tal Matuska. Els seus vagons van ser utilitzats durant la segona guerra mundial amb altres fins i va resultar bombardejat i, després de la implantació del "teló d'acer", va haver de suportar les intromissions i sevícies dels règims comunistes, entestats a dificultar la supervivència d'un transport considerat de luxe com aquest.





Però el seu pitjor batalla va ser la que va mantenir amb la velocitat. Això va ser el que va provocar la clausura de la línia el 19 de maig de 1977. L'últim tren que va sortir de la Gare de Lió, per cert, aquesta nit amb retard. "Ho cridaven« Ràpid », tot i que moria precisament per la seva lentitud, per les seves parades absurdes de tres hores en les fronteres balcàniques, pels centenars de quilòmetres de vies úniques que els Estats comunistes no volien modernitzar i per la mala voluntat dels països dividits en aquella Europa trencada pels radicalismes i les guerra: un petit i fràgil continent desmembrat per les ideologies més extremistes que puguin imaginar-se, basades en les més ràncies teories filosòfiques de l'romanticisme i fonamentades en odis i rancors ".





Amb aquest últim viatge va poder finalitzar per sempre la història d'Orient-Express, però no va ser així. La seva fama va romandre tan viva que a la fi es va imposar el projecte de recuperar-lo, ara ja amb caràcter turístic i nostàlgic. L'obstinació va costar onze milions lliures esterlines, però va poder per fi tornar a circular sobre els rails el 25 maig 1982 des de la Victoria Station fins a Venècia.

Wiesenthal recorda el personal que feia possible la circulació (fogoners, maquinistes, vigilants de passos a nivell, caps de tren, conductors, cambrers i un llarg etcètera), cita nombroses personalitats que van viatjar en els seus compartiments o van tenir alguna relació amb ell i, per descomptat, enumera a molts dels escriptors que ho van immortalitzar (Zola, Camús, Morand, Graham Greene, Dos Passos, DH Lawrence, Agatha Christie, Ian Fleming, així com Maurici Dekora, autor de l'obra més clàssica de temàtica ferroviària "la Madone des sleepings ").





I és que, en efecte, l'Orient-Express va ser -és- molt més que una línia de tren. És part de la història de tot un continent durant un segle.