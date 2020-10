Catalunya viurà un pont del Pilar fred i sota alerta per fortes pluges

No es preveu un bon pont del Pilar per fer una sortida a camp. A part de les recomanacions per la pandèmia, les previsions meteorològiques apunten que aquest cap de setmana llarg estarà passat per aigua a gairebé tot Catalunya. I en algunes zones el risc de fortes xàfecs serà permanent. Així que caldrà tenir els paraigües a mà i alguna roba d'abric, per si de cas, preparada per al seu ús.













El major risc es donarà a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, on podran acumular fins a 80 litres per metres quadrat en dotze hores. Aquestes precipitacions poden ser localment persistents i no es descarta que en algunes zones pròximes a la costa caigui alguna pedregada.





A més, es produirà un important descens de les temperatures a causa de l'entrada d'un front fred que, a més de la pluja, portarà vents de nord. Si bé durant el dissabte, malgrat les pluges, els termòmetres podran arribar als 18 o 19 graus, durant el diumenge no superaran els 15. Això a les zones més temperades.





Aquest descens serà molt més notable en les zones de muntanya i a l'interior, on les temperatures seran més baixes i podrien acostar-se als zero graus en algunes cotes baixes. En els cims de les muntanyes, és molt fàcil que es donin temperatures negatives. I aquestes temperatures es mantindran almenys durant el dilluns, encara que per llavors el risc de precipitacions ja serà més baix.





A més, l'entrada d'aquest front fred i plujós pronostica que el risc de nevades importants es produirà a partir de 1.200 metres, de manera que també s'hauran d'adoptar les mesures de precaució obligades per a aquests casos si es té pensat sortir a fer alguna sortida per la muntanya.