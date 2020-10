Pimec assegura que més de la meitat del comerç català demana que es rebaixi la seva càrrega fiscal

El 53,74% el comerç de Catalunya ha demanat que es rebaixi la càrrega fiscal dels seus negocis, segons una enquesta de PimeComerç a 327 socis, realitzada entre el 21 de setembre i l'1 d'octubre.













El 53,74% dels comerços considera que la rebaixa o l'exempció d'impostos, taxes, o tributs serien les mesures més útils i que més els ajudaria, 1 24,20% creu més en les ajudes directes, 1 17,79% en ajudes per projectes, i un 4,27% altres mesures, segons ha informat la patronal aquest divendres en un comunicat.





Aquest fet va lligat a la pregunta sobre si els socis han rebut o demanat alguna prestació o ajuda per part de l'administració on més d'un 49% dels consultats ha respost que sí, una 35,59% no, i un 15,30 % sí però encara estan pendents de cobrar-la.





Mirant al futur, la patronal ha preguntat als seus socis sobre com descriuria la probabilitat que el seu establiment segueixi obert d'aquí a tres mesos, on un 21,35% ha considerat que és molt alta, 1 23,13% alta, un 43, 06% no sabria dir-ho, i un 6,05% i un 6,41% baixa i molt baixa.





PimeComerç ha alertat que hi ha 8.500 comerços que podrien desaparèixer abans d'acabar l'any i ha conclòs que "el sector del comerç continua en una situació molt delicada, ja que ha patit pèrdues econòmiques durant aquests últims mesos, i té una important càrrega fiscal sobre" .