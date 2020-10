Els comuns es diferencien el PSC gràcies al cas Dina i el rebuig a la monarquia

Després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló sol·licités la Tribunal Suprem investigar a Pablo Iglesias pel Cas Dina, el líder de la formació estatge va explicar en una entrevista a 'Rac 1' que la seva imputació "no passarà" .









A més, Pablo Iglesias va dir que a Catalunya "s'entén bé", tractant així que els oients catalans afins a l'independentisme empatitzin amb ell. Així, inicialment Iglesias va dir que a Espanya seria "inconcebible" que sortís imputat, però després va rectificar i va assegurar que sí passen i que "què us explicaré als catalans".





En l'entrevista Esglésies va tractar d'emfatitzar que les actuacions judicials pretenen que Podem no estigui al Govern. "Un cop entrat al Govern és evident que la dreta està disposada a utilitzar tots els mitjans legals i il·legals per fer caure aquest Govern. Les evidències hi són. És evident que la dreta no va acceptar el resultat de les urnes", va dir Iglesias, que a més va comparar la seva situació amb la que viu ERC.





Aliat del vot sobiranista

Fonts d'En comú Podem asseguren al Confidencial que el cas Dina posa el focus sobre la formació estatge just abans de la campanya electoral i alhora creuen que Iglesias pot ser capaç de reconduir el cas perquè els votants sobiranistes empatitzin amb ell i creguin que , igual que poden pensar en el cas dels presos catalans, hi ha una persecució per motius ideològics.





Des Unides Podem estan segurs que Iglesias no serà imputat i esperen que el jutge torni la condició de perjudicat.





Per la seva banda, els comuns afronten un panorama difícil de cara a les eleccions, després de les garrotades que ha patit Podem en les últimes eleccions regionals del País Basc i Galícia. Els sondejos no els donen bons resultats ja que creuen que la participació no independentista baixarà.





Per marcar distància de PSC d'Iceta podrien utilitzar el cas Dina i les crítiques a la corona. Aquesta setmana, Ada Colau va decidir no anar a la presentació del rei de la New Economy Week.