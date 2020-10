López Obrador demana a l'Església ia la Monarquia espanyola una disculpa per la conquesta

El president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, ha enviat una carta a Papa Francisco en què l'emplaça a ell com a representant de l'Església Catòlica i a la Monarquia espanyola que ofereixin "una disculpa pública" als pobles indígenes per les "atrocitats" i "saqueig" de la conquesta.













"Aprofito per insistir que, amb motiu d'aquestes efemèrides, tant l'Església Catòlica, la Monarquia espanyola i l'Estat Mexicà hem d'oferir una disculpa pública als pobles originaris que van patir de les més oprobioses atrocitats per saquejar els seus béns i terres i sotmetre'ls, des de la Conquesta en 1521 fins al passat recent ", indica la missiva.





La carta ha estat traslladada personalment el Papa per l'esposa de el president de Mèxic, Beatriz Gutiérrez Müller, que es troba de visita a Roma.





"Ells no només mereixen aquesta actitud generosa de la nostra part, sinó el compromís sincer que mai, mai, es cometran actes irrespectuosos a les seves creences, cultures i molt menys, se'ls jutjarà o marginarà per motius econòmics o racisme", prossegueix l'escrit .





La carta explica que el viatge de la seva dona a Europa busca obtenir Còdexs, objectes i documents de la història mexicana que puguin exposar l'any vinent, quan es compleixen 700 anys de la fundació de Mèxic-Tenochtitlán, 500 anys de la invasió colonial espanyola i 200 anys de la independència.





"M'acomiado de vostè amb el desig que puguem mantenir les nostres bones relacions i desitjant-li que es conservi amb salut i amb llarga vida. No calen trobar-nos, però si algun dia les circumstàncies ho permeten de nou ratificar en el meu estimació i respecte al seu persona ", conclou la carta.





La petició de López Obrador en concret a Espanya es remunta a principis de 2019, quan va escriure una carta a el Rei d'Espanya demanant-li un reconeixement dels "greuges" durant la conquesta de Mèxic. En aquell moment, el llavors ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, va respondre afirmant que "òbviament Espanya no va a presentar aquestes extemporànies disculpes".





La tensió per aquest assumpte es va donar per tancada uns mesos després, al juny, amb un viatge d'Irene Lozano, llavors secretària d'Estat d'Espanya Global, a Mèxic per commemorar el 80 aniversari de l'exili republicà espanyol al país.