"Un dilema social": els joves propaguen el Covid-19 i moren els mÃ©s grans

Els joves són el col·lectiu que aglutina la majoria de contagis per Covid-19 i, en canvi, els que fan créixer la llista de defuncions solen ser ciutadans de la tercera edat. Aquesta és la conclusió a què ha arribat el diari The Wall Street Journal després analitzar detingudament les dades proporcionades per les administracions de cada país.









"És un dilema social", explica Mun Sim Lai, funcionària d'assumptes de població de l'ONU: "Els joves contrauen el virus i no moren, però són els que ho propaguen a la gent gran. Això és cert en tot el món", lamenta la funcionària.





Des Nacions Unides han analitzat les dades de 55 països, incloent Estats Units, confirmant que fins l'1 de setembre només un 12% dels contagis confirmats de Covid-19 i un 66% de les morts pertanyen al col·lectiu de majors de 65 anys. Davant d'aquesta dada, els menors de 44 anys representen el 60% dels casos i un 7% de les morts.





Als països examinats per l'ONU, 11,7 milions de persones menors de 65 anys havien estat infectades per Covid-19, morint 169.400. En comparació, es van infectar 1,6 milions d'avis i van morir al voltant de 331.000.





De tota manera, aquestes dades no vol dir que els més joves siguin invencibles. El risc de mort és molt menor, però també moren. Per al col·lectiu entre 25 i 44 anys, la mortalitat ha augmentat un 25% aquest any davant els cinc anys anteriors.





Des de l'ONU asseguren que aquestes dades no són sorprenents: el Covid-19 mata a la gent gran amb més freqüència que els joves, però aquesta situació es dóna amb totes les altres malalties.

"Els percentatges s'acosten notablement a la forma en què la mortalitat afecta la població total de cada grup", va afirmar Robert Anderson, cap de la branca d'estadístiques de mortalitat del Centre Nacional d'Estadístiques de Salut.





El fet és que aquests joves no viuen en una bombolla, adverteix Anderson, estan interactuant amb gent gran. Fins i tot si no corren el risc de morir, corren el risc d'infectar a algú més que si corre el risc de morir ... "I això pot ser difícil de suportar", lamenta.