Un estudi revela que fins al 86% dels positius no tenen símptomes del COVID-19

El 86 per cent dels ciutadans del Regne Unit que van donar positiu en la prova de COVID-19 durant el confinament no tenien els símptomes específics de virus (tos, i / o febre, i / o pèrdua de l'gust / olor), segons un nou estudi realitzat per investigadors de l'University College de Londres (Regne Unit).









El document, publicat a la revista científica 'Clinical Epidemiology', va utilitzar dades de l'estudi pilot de l'Enquesta sobre Infeccions per Coronavirus de l'Oficina d'Estadístiques Nacionals (COVID-19), una enquesta basada en una gran població que examina l'associació entre els símptomes del COVID-19 i els resultats de les proves diagnòstiques.





La investigació va incloure dades d'una mostra representativa de la població de 36.061 persones que es van sotmetre a proves entre el 26 d'abril i el 27 de juny de 2020 i va proporcionar informació sobre si tenien algun símptoma.





Les dades van mostrar que 115 (0,32%) persones del total de 36.061 persones de l'estudi pilot tenien un resultat positiu en la prova. Centrant-nos en aquells amb símptomes específics de COVID-19 (tos, i / o febre, i / o pèrdua del gust / olor), havia 158 (0,43%) amb tals símptomes el dia de la prova. Dels 115 amb un resultat positiu, hi va haver 16 (13,9%) que van informar de símptomes i, en canvi, 99 (86,1%) no van informar de cap símptoma específic el dia de la prova.





L'estudi també inclou dades sobre persones que van informar d'una gamma més àmplia de símptomes com la fatiga i la falta d'alè. De la mostra que va donar positiu, 27 (23,5%) eren simptomàtics i 88 (76,5%) eren asimptomàtics el dia de la prova. Els autors diuen que els resultats tenen importants repercussions en els programes de proves actuals i futurs.





"El fet que tantes persones que van donar positiu eren asimptomàtiques el dia del resultat positiu de la prova exigeix un canvi en les estratègies de les proves futures. Unes proves més generalitzades ajudaran a captar la transmissió 'silenciosa"' i a prevenir potencialment futurs brots. Els futurs programes de proves haurien d'incloure la realització de proves freqüents a un grup més ampli de persones, no només als casos simptomàtics, especialment en entorns d'alt risc o en llocs on moltes persones treballen o viuen a prop, com les fàbriques de carn o els salons universitaris ", assenyala l'autora principal de l'estudi, Irene Petersen.