Alerten sobre el risc de necrosi a la mà en pacients Covid-19

L'afectació de la mà en pacients amb la Covid-19 "és molt rara," però extremadament greu ", assegura el doctor Joan González del Pi, director de l'Institut de la Mà, Hospital Ntra. Sra. Del Rosari (Madrid), que va es fa ressò de recents investigacions que han posat de manifest l'associació de problemes vasculars, concretament necrosi i gangrena als dits de la mà en pacients afectats per coronavirus.









"Les alteracions de la microcirculació dels dits de la mà generen un dèficit de reg vascular, que pot arribar a la gangrena. Els pacients que presenten aquesta complicació són els més greus, amb afectació de múltiples òrgans: infecció generalitzada, insuficiència respiratòria greu i fracàs dels ronyons i fetge, principalment. La manca de reg de les extremitats és un factor de mal pronòstic vital ", assegura el doctor.





L'expert continua explicant que "el mecanisme de producció d'aquests greus problemes es deu principalment a l'anomenada 'coagulació intravascular disseminada', que desencadena el taponament de petites artèries i produeix la seva trombosi (obstrucció) i la necrosi (gangrena) de l'o dels dits ".





En aquest sentit, l'abril d'aquest any, el Centre Cochrane per a Iberoamèrica va publicar un informe1 d'evidència clínica basat en 5 estudis en què es va constatar un increment anormal de la coagulació deguda a l'elevació del dímer-D d'entre 3 i 10 vegades seu valor normal; el dímer D és un producte de degradació de la fibrina que fa servir en el diagnòstic de la trombosi venosa profunda, la coagulació intravascular disseminada, com en la malaltia per Covid-19, i en el tromboembolisme pulmonar.





En aquests casos tan greus el reg sanguini dels dits disminueix ràpidament provocant que, en la majoria dels casos, la isquèmia (reducció del flux sanguini) sigui irreversible, amb greus conseqüències per a la zona. La trombosi es localitza en les artèries responsables de l'aportació sanguínia per a la normal circulació dels dits. El polze, índex i mig són els més freqüentment afectats, encara que en alguns pacients la necrosi ha arribat als 5 dits o la mà en la seva totalitat.





Segons indica González del Pi, que ha intervingut més de 27.000 mans, sempre amb tècniques de microcirurgia, en els seus 30 anys d'experiència "la gangrena digital sol presentar-se en aproximadament 14 dies, i afecta principalment a homes adults joves (35-60 anys) amb pneumònia bilateral greu, que pateixen obesitat, hipertensió arterial, diabetis o augment del colesterol en sang; alguns d'aquests casos tenen també gangrena als dits dels peus o al nas ".





I continua "aquest problema es produeix després de l'afectació pulmonar aguda, el que implica que és secundari a l'activació desorganitzada de la resposta immunitària de l'organisme (immunoglobulines) com a reacció a la infecció, més que com a efecte directe de virus sobre els vasos" .





Encara que la majoria dels pacients susceptibles de patir aquest greu trastorn estan hospitalitzats, el metge adverteix que aquesta veient casos en dones de mitjana edat gairebé sense símptomes generals a les que se'ls dormen les mans, sobretot a la nit i amb dolor, "i que podria ser una recrudescència violent d'una síndrome de túnel carpià o fins i tot d'inici brusc", de manera que recomana que, davant d'aquests símptomes, acudeixin a l'especialista.