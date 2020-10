Sanitat comunica 126 morts per Covid-19 i més de 12.400 nous contagiats

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dijous 12.423 casos de la Covid-19, dels quals 5.585 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 5.075 registrats el dimecres, situant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus en les 848.324.





Pel que fa als morts per la Covid-19, el Ministeri ha registrat aquest dijous 126 més, i 421 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 32.688 persones.





Actualment hi ha 10.645 pacients ingressats per la Covid-19 a tot Espanya i 1.585 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.262 ingressos i 1.176 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 8,95 per cent i en les UCI al 18,04 per cent.





Dels 5.585 nous casos, 2.265 s'han localitzat a Madrid, si bé 444 a Andalusia, 433 a Aragó, 118 a Astúries, 49 a Balears, 118 a Canàries, 37 a Cantàbria, 157 a Castella-la Manxa, 86 a Castella i Lleó, 179 a Catalunya, 32 a Ceuta, 156 a Comunitat Valenciana, 151 a Extremadura, 285 a Galícia, 27 a Melilla, 98 a Múrcia, 400 a Navarra, 438 al País Basc i 112 a La Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 1.965 morts a Andalusia (89 en l'última setmana); a Aragó 1.412; a Astúries 351 (dos a l'última setmana); a Balears 313 (set en els últims set dies); a Canàries 240 (sis en una setmana); a Cantàbria 237 (dos en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.244 (28 en l'última setmana); ia Castella i Lleó 3.179 (96 en els últims set dies).





A més, 5.865 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus, set en els últims set dies; a Ceuta s'han comptabilitzat 11 morts des del començament de la pandèmia (una a l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 1.640 (19 en els últims set dies); a Extremadura 621 (23 en una setmana); a Galícia 773 (25 en els últims set dies); a Madrid 9.637 (63 en els últims set dies); a Melilla 6 (una en els últims set dies); a Múrcia 226 (quatre en els últims set dies); a Navarra 607 (23 en els últims set dies); al País Basc 1.936 (21 en els últims set dies); ia La Rioja 425 (quatre en els últims set dies).





Així mateix, de el 28 de setembre a el 4 d'octubre s'han realitzat a Espanya 749.388 proves PCR, amb una taxa de positivitat del 10,1 per cent. Així mateix, el passat dia 5 d'octubre es van processar 84.989 PCR, amb una taxa de positivitat del 9,4 per cent.









Pel que fa als professionals sanitaris, des del passat 11 de maig i fins al 7 d'octubre, s'han infectat pel coronavirus 14.427, tot i que 452 han començat els símptomes de la malaltia en els últims set dies. De tots els contagiats, 8.073 són professionals de centres sanitaris, 4.738 de centres sociosanitaris i 1.616 personal sanitari d'un altre tipus de centre.