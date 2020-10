L'ONU es mostra preocupada davant els senyals de noves onades de contagi de Covid-19

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha avisat que hi ha senyals "preocupants" de noves onades de contagi del Covid-19, pel que ha destacat la importància d'enfortir els sistemes sanitaris i aconseguir la cobertura universal de salut.









I és que, tal com ha destacat en el seu 'Informe de Polítiques sobre el Covid-19 i la Xarxa Sanitària Universal', el coronavirus s'ha propagat amb rapidesa a tot el món, causant en només nou mesos ja més d'un milió de morts, més de 30 milions de contagis i una "aguda crisi econòmica".





"Les infeccions van en augment i hi ha senyals preocupants de noves onades", ha dit, per comentar que la pandèmia del coronavirus ha posat de manifest "múltiples fragilitats" de la societat i l'economia dels països, entre les quals ha ressaltat els " inadequats "sistemes sanitaris, les" enormes bretxes "en la protecció social i les" grans desigualtats estructurals "dins i entre els països.





Però, sobretot, el titular de l'ONU ha destacat el "mal preparat que està el món" per fer front a una emergència sanitària d'aquesta magnitud. "Mai els sistemes de salut forts i resilients han estat més crucials, de manera que és urgent buscar la cobertura sanitària universal", ha postil·lat.





Així mateix, ha avisat que la inversió "insuficient" en el sector sanitari pot tenir un "impacte devastador" en els països, com bé s'ha observat amb els més de 318.000 milions d'euros (375.000 milions de dòlars) mensuals que li costa a l'economia mundial la pandèmia de Covid-19. A més, s'han perdut 500 milions de llocs de treball a tot el món.





En aquest sentit, el secretari general de les Nacions Unides ha recordat que la salut és un dret humà i que la cobertura sanitària universal és una eina "fonamental" per garantir la salut per a tothom. "No obstant això, al menys la meitat de la població mundial encara no té una cobertura completa dels serveis de sanitat essencials i més de 800 milions de persones gasten un mínim del 10 per cent dels seus pressupostos familiars per pagar les despeses de salut", ha lamentat.





Dit això, ha advertit que els compromisos adquirits fa un any pels països per aconseguir la cobertura universal de salut com a part de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, recolzant a més la primera Declaració Política General sobre Cobertura Universal de Salut i el compromís amb la salut per a tothom, estan "amenaçats" per la pandèmia.





Per tot això, Guterres ha aconsellat als estats controlar la transmissió del Covid-19 amb mesures de salut pública eficaces i donant una resposta global coordinada; protegir tota l'assistència sanitària durant la pandèmia; garantir que totes les persones tinguin accés a les proves, tractaments i futures vacunes del coronavirus; garantir la cobertura sanitària universal, augmentant la inversió en salut; i enfortir la preparació i resposta davant futures pandèmies.