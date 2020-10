SSC afirma que "es donen les condicions objectives per a una gran derrota de l'independentisme"

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha afirmat aquest diumenge que a Catalunya "es donen les condicions objectives per a una gran derrota de l'independentisme" en les pròximes eleccions.





A l'ésser preguntat en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida aquest diumenge, per un resultat en què l'independentisme superés el 50%, Sánchez Costa ha respost que està "convençut" que no passarà.





Pel que fa a una possible coalició entre PP i Cs, ha respost que els partits tenen prou experiència per saber el que suma i el que no, i que SCC rebutja ser "una mena de guardians de la revolució, com l'ANC".





Així i tot, demana que les opcions constitucionalistes "surtin amb esperit de victòria" per acabar amb els deu anys de procés independentista, que ha qualificat de decadents.





EN CONTRA DELS INDULTS





També ha dit que SCC està en contra dels indults als dirigents condemnats per l'1-O: "En aquests moments no es donen les condicions per concedir l'indult perquè venim d'una sentència molt recent i no hem vist cap expressió de penediment" .





En paraules de Sánchez Costa, l'indult blanqueja i prepara un altre embat contra la democràcia espanyola, però si finalment es concedeixen, demana a Govern que no ho faci "amb una reforma vergonyosa del Codi Penal", en referència a la modificació del delicte de sedició .