Terrassa va celebrar la 3a Gala de ballarins catalans pel món

El geni creatiu dels nostres artistes s'expandeix més enllà de les fronteres espanyoles i arriba a molt diversos països, en algunes de les principals formacions coreogràfiques troben destacades figures de la dansa catalana.













El Centre Cultural de Terrassa , que ha iniciat brillantment, malgrat totes les limitacions imposades per les actuals circumstàncies, la 37a temporada de dansa, ha celebrat la tercera gala de ballarins catalans pel món, en què ha comptat amb la presència de professionals que exerceixen el seu magisteri al Ballet de l'Sud (Itàlia), l'Òpera de l'Estat de Stara Zagora (Bulgària), el Ballet de l'Òpera de Poznan (Polònia), el Teatre Nacional moravo silesià (Txèquia) i les companyies Dança em diàlegs i Korpo Dance Project.





















Sota la direcció de Maria Yudes, van intervenir en la gala, que va tenir dues funcions, dissabte 10 i el diumenge 11 d'octubre, María José Espinoza, Yago Catalinas, Julia Roca (que va ser la millor ballarina de Catalunya 2011), Mariona Orpella i Darío Sanz, Salvador Martínez Masat (medalla de plata en la competició internacional de Varna de 2016) i Clara Pla, amb un ampli repertori en què hi va haver fragments de clàssics de Petipá, com el "Don Quixote" o "el corsari" i " Sherezade "de Michel Fokin, a peces de ballet contemporani, tot això amb una refinada interpretació en la qual cada un dels ballarins va intervenir amb la seva respectiva parella artística. El caràcter calidoscòpic de la selecció realitzada per Yudes va poder, d'aquesta manera, satisfer els gustos de diferents tipus d'espectadors que van celebrar cadascuna de les actuacions amb aplaudiments entusiastes. A destacar entre tots ells l'actuació com a colofó de cada un dels actes amb les dues esmentades peces de Petipá de la solista Clara Pla acompanyada de l'ballarí principal, el japonès Ishigo Tomoki, les excel·lents qualitats van entusiasmar a l'respectable.

Les dues vetllades es van desenvolupar d'acord amb els protocols establerts a l'efecte del que certament va limitar l'aforament, però va assegurar la plena seguretat dels espectadors.