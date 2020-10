El compte d'Instagram '@atuquethafet_' revela l'assetjament d'un professor de l' 'INS Castellar' als seus alumnes durant més de 20 anys

Alumnes i exalumnes de l'Institut 'INS Castellar', a Castellar de Vallès, van iniciar fa poc més d'una setmana el seu propi moviment 'me too' denunciant l'assetjament patit per part d'un professor d'educació física durant més de vint anys. El diumenge 4 d'octubre va aparèixer a instagram el compte @atuquethafet_ , en què les noies van començar a narrar els seus propis testimonis de presumptes assetjaments del professor.









La iniciativa ha aconseguit unir dones de totes les edats, ja que hi ha denúncies tant per part d'alumnes actuals com de mares i exalumnes de fa dues dècades.





Les dones destaquen molts comentaris inapropiats per part del professor d'educació física, a més de tocaments. Així doncs, a les publicacions expliquen exemples com els tocaments que es produïen al saltar al poltre, quan el professor les agafava per la cintura i el cul.









Dijous passat alguns alumnes i exalumnes es van manifestar a l'entrada de l'institut per exigir l'expulsió de professor, que finalment va ser apartat del claustre mentre s'investiguen els presumptes casos d'assetjament.





En un comunicat, l'ajuntament va explicar que havia instat la direcció de centre i a Educació a "prendre les mesures corresponents" i va oferir suport jurídic i psicològic a les famílies afectades.









El centre escolar, en un altre escrit, va precisar que la direcció i Inspecció "estan duent a terme una investigació dels fets que determinarà si hi ha indicis que puguin constituir falta".





Mesures legals

Aquest dimarts les impulsores van explicar en el seu compte d'Instagram que ja havien emprès mesures legals contra el professor i agraïen a tots els seguidors el suport rebut. A més, van assenyalar que ja estan assessorades i acompanyades jurídica i psicològicament.









Altres casos semblants a Moià i Sabadell

Arran de el moviment d'alumnes i exalumnes de Castellar han sorgit altres comptes d'Instagram denunciant casos similars en altres localitats catalanes. A Sabadell, les alumnes de l'Escola Industrial denuncien al compte @no_ho_tolerem presumptes assetjaments verbals per part d'un exdirector de el centre. A Moià també es van donar casos semblants a l'Institut de Moià, que es denuncien a @per_aqui_no_passem.