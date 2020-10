La Generalitat es planteja tancar els bars i restaurants durant 15 dies

La Generalitat ha anunciat aquest matí noves restriccions per al sector de la restauració. El secretari general de el Departament de Salut, Marc Ramentol, ha avançat en el matí dimarts que les noves restriccions que prepara la Generalitat per frenar els rebrots de Covid-19 a Catalunya afectaran bars i restaurants a partir d'aquest divendres.









Entre les mesures, segons assegura El Periódico, el Govern ha decidit tancar els bars i restaurants catalans fins a final de mes, una mesura que s'anunciarà demà en roda de premsa.





Tal com ha pogut saber CatalunyaPress, des del departament de Salut han assegurat que "fins que [la mesura] no passi pel Procicat des de Salut no direm res".









D'aquesta manera el Govern pretén així "aplanar la corba" abans que el Govern espanyol "imposi mesures", ja que el creixement de l'coronavirus és cada vegada més ràpid i la taxa de rebrot ja supera els 300 punts.









Mesures "inadmisibles"

El Gremi de Restauració de Barcelona considera "inadmissible" la possibilitat que la Generalitat imposi una nova reducció de l'horari en els bars i restaurants, segons ha informat en un comunicat.





Per tractar aquesta qüestió, el Govern ha convocat els gremis i federacions de restauració del territori en una reunió que, inicialment, s'havia de celebrar aquest dimarts i que s'ha ajornat a aquest dimecres al matí.





L'activitat de restauració es troba parcialment limitada des del 18 de juliol; hi ha restriccions d'aforament interior i també a les terrasses, es prohibeix el consum a la barra, taules de màxim 6 comensals, s'avança l'hora de tancament a les 01.00 hores i no es poden admetre clients a partir de mitjanit, entre d'altres.





El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha afirmat que "la Generalitat ha de canviar d'estratègia i buscar els veritables focus de contagi en altres espais de socialització que, encara ara, escapen a la supervisió administrativa. Estigmatitzar la restauració no funciona, ni en termes epidemiològics ni tampoc a nivell econòmic: aquest treballar a mig gas és agònic ".





Les restriccions a la restauració s'han anat prorrogant cada 15 dies des del 18 de juliol sense compensar els perjudicis que es deriven, segons ressalta el Gremi, pel que ha demanat que "si la Generalitat limita l'activitat de restauració, ha de reduir al mateix temps el preu del lloguer ".