La pandèmia farà créixer el nombre de pobres a Espanya fins als 11 milions de persones, segons Oxfam Intermón

Oxfam Intermón ha advertit que l'impacte de la pandèmia podria augmentar en més d'1,1 milions el nombre de persones en situació de pobresa, fins als 10,9 milions, si no es prenen més mesures.









Segons nous càlculs d'Oxfam Intermón recollits en l'informe 'Després serà massa tard', amb aquest augment, es passaria del 20,7% de la població en situació de pobresa abans de la Covid-19 al 23,07% després dels efectes del coronavirus .





Coincidint amb la Setmana per a l'Eradicació de la Pobresa, l'organització considera imprescindible que els pressupostos generals de l'Estat (PGE) prestin atenció a les persones més vulnerables. "Pal·liar els efectes de la crisi socioeconòmica, tant dins com fora de les nostres fronteres, perquè ningú quedi enrere, és urgent. Per això demanem a Govern que apliqui mesures que blindin serveis públics com l'educació i la sanitat i reforcin la protecció social, especialment ampliant l'Ingrés Mínim Vital ", ha reclamat el director general d'Oxfam Intermón, Franc Cortada.





A més, a nivell internacional, l'organització destaca, citant el Banc Mundial, que per primera vegada en 20 anys creixerà la pobresa extrema pels efectes "devastadors" de la pandèmia, aconseguint a prop de 115 milions de persones més.





"Aquestes xifres demostren clarament que milers de milions de persones han estat més vulnerables als impactes econòmics de la Covid-19 a causa de dècades de polítiques econòmiques que les han sumit en la pobresa, mentre que els més rics de la societat han acumulat cada vegada més riquesa ", ha advertit Cortada.





RISC DE FAM EXTREMA

Oxfam també posa en relleu que més de 55 milions de persones estan en risc de fam extrema en set països del món: Iemen, la República Democràtica de Congo, Nigèria, Burkina Faso, l'Afganistan, el Sudan del Sud i Somàlia. L'organització alerta que el finançament per donar resposta humanitària a aquesta situació és "extremadament baixa".





L'ONG treballa a Espanya i en més de 90 països des de fa més de 60 anys amb l'objectiu de construir "un futur sense pobresa". En l'últim exercici, l'organització va donar suport a 19,4 milions de persones a través de 69 programes centrats en desigualtat, drets de les dones, treball digne i ajuda humanitària a Amèrica Llatina, Àfrica, Europa i Àsia.





Entre altres actuacions, Oxfam Intermón va proporcionar aigua, sanejament i higiene a milers de persones afectades per catàstrofes naturals o conflictes armats en països com Burkina Faso, Iemen, Txad, Somàlia, Kenya, Colòmbia o Bolívia, i en camps de persones refugiades a Grècia o Bangla Desh.





A Espanya treballa des 2016 amb 13 organitzacions en programes amb els quals ha arribat a 25.000 persones de forma directa i a 80.000 de manera indirecta. Aquest any l'impacte del coronavirus ha portat a Oxfam Intermón a ampliar aquesta resposta, treballant amb 29 organitzacions més per atendre les necessitats bàsiques i urgents de milers de persones en 21 ciutats. "Gràcies a aquest programa d'emergència hem pogut arribar fins al moment a prop de 70.000 persones. Sense el treball incansable de les organitzacions sòcies locals, hauria estat impossible", ha assegurat Cortada.





A més de l'atenció directa, l'organització ha plantejat propostes a el govern i els diferents partits polítics tant a Espanya com a nivell global "perquè se surti d'aquesta crisi amb un nou model més just que posi a les persones i al planeta en el centre ", segons ha explicat el director d'Oxfam Intermón.





CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL

Entre les mesures proposades destaquen les que se centren en lluitar contra la precarietat laboral i les de protecció dels drets laborals dels col·lectius més vulnerables com les dones, els joves o les persones migrants.





De cara als pressupostos generals de l'Estat, l'organització ha proposat una bateria de mesures fiscals "que permeti recaptar més de la riquesa, el capital i les grans empreses, és a dir, d'aquells que menys impacte han rebut d'aquesta crisi".