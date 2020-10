La Policia Nacional desmantella una xarxa d'explotació sexual de dones a Cambrils

La Policia Nacional ha desmantellat a Cambrils una presumpta xarxa d'explotació sexual que operava des d'un pis i un baix amb un centre d'estètica i massatges, on es forçava a dones d'origen sud-americà a exercir la prostitució.









Segons un comunicat de la Policia Nacional, la investigació va començar a mitjans de l'any passat, quan una dona va denunciar haver estat explotada sexualment per un grup de persones, sota la falsa promesa de regularitzar la seva situació administrativa.





Van oferir a la dona un treball d'empleada en un centre de bellesa a Cambrils, que va resultar ser la tapadora d'un prostíbul, on havia d'estar disponible 24 hores per als clients.





Aquest centre de bellesa estava relacionat amb un pis de el mateix immoble que era utilitzat per la presumpta organització criminal per a l'allotjament de les víctimes i per exercir la prostitució, quan el centre de bellesa estava tancat.





CONDICIONS DE SEMI-ESCLAVITUD





La presumpta víctima va ser sotmesa a condicions de "semi-esclavitud", havia d'estar disponible a qualsevol hora del dia per mantenir relacions amb els clients, i va ser sotmesa a pràctiques sexuals sense protecció, pèssimes condicions d'higiene i estava obligada a consumir substàncies estupefaents i alcohol amb els clients.





Els propietaris del prostíbul també practicaven la 'santería yoruba', que obligava la dona a complir les seves ordres.





La presumpta víctima va aconseguir escapar aprofitant un descuit dels seus suposats explotadors i va posar els fets en coneixement de les autoritats.





Arran de la fugida de la presumpta víctima, la propietària del prostíbul va publicar en xarxes socials fotos íntimes d'ella perquè les veiessin els seus familiars al país d'origen.





Quan es van identificar els integrants de la xarxa d'explotació sexual, amb prèvia autorització judicial, es va entrar i es va registrar el local de massatges i el domicili en qüestió.





REGISTRES





En els registres es van localitzar paperines de cocaïna, una bàscula de precisió, pastilles abortives, dos equips informàtics, diversa documentació relacionada amb la publicitació de el local, i la comptabilitat i llista de preus dels serveis.





Es va detenir sis persones, entre elles, la principal responsable del prostíbul i altres del seu entorn familiar.





Aquesta operació ha estat desenvolupada per agents de la UCRIF, de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial de Tarragona.