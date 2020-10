Hostalers xifren en 900 milions les pèrdues derivades del tancament de bars i restaurants

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha xifrat en 900 milions d'euros les pèrdues derivades del tancament de bars i en el 50% el percentatge d'empreses amb risc de no arribar a final any a causa d'aquest nou període d'"inactivitat forçada".





En un comunicat aquest dimecres, després que el Govern anunciés la mesura en roda de premsa, la federació ha recordat que preveu recórrer la mesura davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i sol·licitar la suspensió de la vigència de la resolució per la via d'urgència per evitar tancar el proper cap de setmana.





Fecasarm ha advertit que aquesta mesura provocarà "perjudicis irreparables" a milers de famílies que viuen d'aquest sector, moltes de les quals, segons la mateixa, no podrà suportar un nou període d'inactivitat inactivitat forçada després de tantes restriccions sofertes, en les seves paraules .





El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha insistit que la mesura de la Generalitat de tancar totes les activitats per aconseguir una reducció de la mobilitat és "de el tot desproporcionada i contraproduent".





"Els contagis han seguit augmentant a causa de que la gent s'ha seguit reunint en llocs molts menys segurs i en cap cas queda justificat que tancant aquests locals es produirà una reducció de la propagació del virus", ha afegit.