Catalunya adopta mesures dràstiques per a frenar la Covid-19: tanca bars i restaurants durant 15 dies

El vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres el tancament de bars i restaurants, i la limitació al 50% de l'aforament en comerços per un període inicial de 15 dies davant l'increment dels indicadors de la pandèmia de coronavirus.

Ho ha explicat en roda de premsa des del Palau de la Generalitat en la qual també han participat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i la consellera de Salut, Alba Vergés.





Aragonès ha concretat que les restriccions aprovades pel Procicat entraran en vigor a partir de la nit del dijous al divendres, encara que primer les mesures han de ser ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ja va anunciar que recorreria la decisió si el Govern aprovava noves restriccions per a bars i restaurants.





No obstant això, el vicepresident ha confiat que siguin ratificades perquè, segons ell, estan elaborades sobre la base de criteris sanitaris i seguint el que diuen els experts: "No preveiem una altra cosa que la ratificació de les mesures perquè estan totes absolutament justificades".





Amb aquestes restriccions, bars i restaurants només podran servir per a portar o realitzar lliuraments a domicili, mentre que el consum a l'interior dels establiments quedarà suspès.

També s'inclou la limitació de l'aforament en comerços al 30%, i es tancaran tots els "serveis amb contacte" excepte les perruqueries.





Els centres comercials i les botigues de més de 400 metres quadrats hauran de controlar l'aforament en temps real, mentre que en tots els equipaments culturals es limitarà l'aforament al 50%, hauran de tancar com a màxim a les 23 hores, el públic haurà de tenir un seient preassignat i haurà d'haver-hi un registre dels assistents a l'hora d'entrar.





Es podrà accedir a les botigues que venen productes no essencials sense necessitat de demanar cita prèvia i les biblioteques, i els muesus continuaran oberts i subjectes a les mesures dels seus respectius plans sectorials aprovats en el marc del Procicat.





A més, l'activitat esportiva no professional quedarà suspesa aquests 15 dies i els gimnasos es limitaran a un 50% de l'aforament, els actes religiosos també al 50%, els parcs i jardins públics, i àrees de joc infantil tancaran a les 20.00 hores, i se suspèn l'obertura al públic de salons de joc, casinos i bingos.





Així mateix, el Govern recomana que les empreses apliquin el teletreball i les universitats facin les seves classes de manera telemàtica per a evitar al màxim els desplaçaments i la mobilitat de la ciutadania.





PERE ARAGONÈS





En la roda de premsa, Aragonès ha reconegut que les mesures són difícils i tindran un impacte econòmic i social, però ha insistit que són imprescindibles per a evitar restriccions més importants com un altre confinament: "L'alternativa, si no ho fem, seran inevitablement restriccions més severes, un confinament total que volem evitar", i ha assegurat que el Govern està en contacte permanent amb el Govern central per a aplicar-les i espera comptar amb la col·laboració de totes les administracions.





Preguntat per què farà la Generalitat si el TSJC tomba aquestes mesures, ha contestat que tenen previst "els instruments per a poder-les dur a terme", com van fer al juliol amb un decret que va servir per al confinament de Lleida i les limitacions en l'àrea metropolitana de Barcelona, i ha subratllat que de moment no veu necessari sol·licitar un estat d'alarma, encara que el manté com una possibilitat si es dóna el cas.





MERITXELL BUDÓ





Per part seva, Budó ha titllat de severes les mesures, però ha reiterat que són necessàries perquè les xifres de l'evolució del coronavirus a Catalunya "no són bones", per la qual cosa ha anomenat a la ciutadania a la responsabilitat per a aconseguir que les restriccions siguin només de 15 dies i les activitats que quedaran limitades puguin recuperar-se després d'aquest període.





"La ciutadania ens heu d'acompanyar des de la corresponsabilitat. Totes les mesures representen un sacrifici important per a determinats sectors. És important que, amb la nostra actitud, siguem corresponsables i acompanyem aquestes mesures perquè siguin efectivament de 15 dies", ha reclamat.





ALBA VERGÉS





Al ser preguntada per possibles mesures en l'àmbit residencial, Vergés ha advocat per "protegir al màxim les persones més vulnerables" al Covid-19 i, davant alguns brots que han identificat en zones que no consideraven de risc, ha anunciat que estendran a tota la comunitat aquesta zona de risc per a poder fer proves als professionals.





Sobre restriccions en el transport públic, la consellera ha assegurat que es "mantindrà l'oferta al 100%", així com l'horari extens en les hores punta --amb una freqüència més elevada dels transports--, però ha insistit en la importància de reduir la mobilitat i prioritzar, en la mesura que sigui possible, el teletreball.





MIQUEL SÀMPER





En preguntar-li sobre la possibilitat de desplaçar-se a segones residències, Sàmper ha dit que no és aconsellable encara que no està prohibit en la resolució.





"No estem fent una llista prohibitiva", i ha dit que una família es podria desplaçar a la seva segona residència si allí no es relacionen amb altres persones.