L'ONU alerta de l'augment de casos de coronavirus pel conflicte a l'Alt Karabakh

Els casos de covid-19 tant a Armènia com a l'Azerbaidjan han experimentat un fort increment des que tots dos països van reprendre el passat 27 de setembre els enfrontaments a l'Alt Karabakh, segons ha alertat l'ONU.













Els combats, que també s'han estès a altres zones, han afectat els serveis d'atenció mèdica i, a més, suposen una càrrega addicional per al sistema sanitari, segons ha destacat el portaveu de l'ONU, Stéphane Dujarric.





Segons l'ONU, l'11 d'octubre es van duplicar en dues setmanes els positius a Armènia, i a l'Azerbaidjan els contagis han augmentat gairebé un 80 per cent.





Segons la Universitat Johns Hopkins, Armènia ha registrat uns 60.000 contagis i 1.000 morts, mentre que l'Azerbaidjan 42.750 casos i 616 víctimes mortals.





"La covid-19 no respecta fronteres. Aprofitarà qualsevol interval, qualsevol crisi que desviï la nostra atenció de l'esforç global per contenir-la", ha advertit Dujarric aquest dijous en declaracions a la premsa.





Segons el portaveu de l'ONU, el conflicte ha creat "un entorn perquè el virus es propagui i la mobilització de les tropes, juntament amb el desplaçament de la població, afavoreixen la reproducció del virus", tal com ha advertit l'OMS.





Segons Dujarric, el conflicte a l'Alt Karabakh "és un altre exemple de per què s'ha de respectar la crida del secretari general", António Guterres, a un alto el foc mundial per combatre la covid-19. "Com ha dit sovint, mentre els humans continuïn lluitant contra altres humans, l'únic guanyador serà el virus", ha subratllat.





Les parts en conflicte van acordar divendres un alto el foc humanitari que va entrar en vigor dissabte, amb vista a l'intercanvi de presoners i la repatriació dels caiguts en combat, però Bakú i Yerevan s'han acusat d'incomplir-lo.