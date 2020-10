Comença a Catalunya la campanya de vacunació de la grip marcada pel coronavirus

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat aquest dijous l'inici d'una campanya de vacunació de la grip --amb una partida de 8 milions d'euros-- que comença abans a causa de la convivència amb la pandèmia de coronavirus amb l'objectiu d'incrementar la prevenció de col·lectius vulnerables.









Catalunya disposa de prop d'1,5 milions de dosis --ampliables a' 2 milions amb les del Ministeri de Sanitat-- segons ha detallat Vergés en roda de premsa al costat de la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, i de la sotsdirectora de Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre.





Chandre ha concretat que "interessa més que mai" aquesta estratègia de vacunació per destensionar el sistema sanitari d'una banda i facilitar el diagnòstic per l'altre ja que els símptomes de la grip i la Covid-19 són similars.





Per la seva banda, Cabezas ha alertat que, si una persona està infectada amb les dues malalties, es "duplica la probabilitat de morir" del pacient, pel que ha insistit en la importància de la vacunació i de les altres mesures de prevenció.





Així, s'ha duplicat el pressupost de la campanya respecte a l'anterior per incrementar el nombre de dosis disponibles amb 230.000 unitats més i adquirir vacunes tetravalents d'alta càrrega -47.552 dosis-- que són "més cares", per protegir els usuaris de residències.





GRUPS DE RISC

La campanya de vacunació va dirigida a uns grups determinats que es consideren de risc: les persones de més de 60 anys, pacients amb problemes de salut crònics, dones embarassades, menors d'entre sis mesos i dos anys amb antecedents de prematuritat i persones amb immunosupressió .





També entren en aquest col·lectiu persones que poden transmetre el virus a col·lectius de risc com a professionals sanitaris i sociosanitaris; els contactes i cuidadors dels vulnerables, i persones que realitzen "serveis essencials" per a la comunitat com a policies, bombers i docents, entre d'altres.





L'objectiu de la campanya és "millorar la cobertura de vacunació": acostar-se al 75% de les persones de més de 60 anys, al 60% de les persones amb problemes de salut crònics, al 75% dels professionals sanitaris i al 60% de dones embarassades.





NOUS ESPAIS

A causa de la pandèmia, l'Executiu català en col·laboració amb el món local ha habilitat 632 espais alternatius a Catalunya perquè les persones vulnerables "evitin el risc de contagi i es dirigeixin a centres específics de vacunació" a prop dels centres d'atenció primària ( CAP).





Així, Chandre ha concretat que s'utilitzaran centres cívics, biblioteques, poliesportius i instal·lacions temporals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre d'altres, amb l'objectiu de garantir "la màxima seguretat i protegir" a aquests col·lectius.