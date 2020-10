Comencen les obres de millora de la C-245 entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels

El Govern ha anunciat aquest dijous l'inici de les obres de millora de la C-245 entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels (Barcelona), que van començar al juliol a Sant Boi de Llobregat, Viladecans, i Gavà (Barcelona), ha explicat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en un comunicat.









La via uneix municipis on viuen més de 350.000 persones en total, i es preveu que la nova carretera s'anirà posant en servei a mesura que els trams estiguin finalitzats durant el segon semestre de 2022.





Aquestes obres, impulsades per la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els cinc ajuntaments dels municipis per on passa la carretera, "reconvertiran la carretera comarcal C-245 en un espai urbà i metropolità", segons la Conselleria, i compten amb un pressupost de gairebé 32 milions d'euros.