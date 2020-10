CaixaForum porta a Barcelona 64 peces del Prado

CaixaForum Barcelona estrena aquest dijous 15 d'octubre l'exposició 'Art i Mite. Els Déus del Prado', amb la qual porta a la ciutat comtal 64 pintures, escultures i relleus de diferents èpoques i autors per acostar la mitologia i els "tresors" del museu madrileny al públic català.













Així ho ha explicat aquest dijous en una roda de premsa la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Durán; que ha presentat la mostra al costat del director de CaixaForum Barcelona, Lluís Noguera; el comissari de l'exposició, Fernando Pérez Suescun; i el director del Prado, Miguel Falomir, que ha intervingut per videoconferència.





Organitzada conjuntament per la Fundació La Caixa i el Museu Nacional del Prado, l'exposició que romandrà fins al 31 de març compta amb obres datades entre el segle I abans de Crist i la fi de segle XVIII, i creades per artistes tan coneguts com Rubens, Guercino , Zurbarán o Josep de Ribera, sempre amb la mitologia clàssica com a protagonista.





LA VIGÈNCIA DELS MITES

"La mitologia segueix molt vigent avui dia", ha afirmat Pérez Suescun, que ha explicat que el visitant reconeixerà molts dels mites representats i que, a través de frases projectades a les parets al llarg de l'exposició, podrà reflexionar sobre el seu significat i impacte en els nostres dies.





"Si la mitologia té importància en el món de l'art, i ha seguit important fins avui, és perquè és un territori especialment apropiat per als artistes i ple de llibertat", ha afegit Falomir, que ha reflexionat sobre l'impacte de la cultura clàssica en pel·lícules com 'Matrix' o 'la Guerra de les Galàxies', o en l'obra de la recent guanyadora del Nobel de Literatura, Louise Glück.





Tant el director del Prado com el comissari de l'exposició han afegit que la mostra resulta especialment rellevant en l'actual situació de pandèmia: "Es poden fer moltes connexions. Clarament les històries que ens expliquen els mites les podem portar a les nostres vides", ha comentat Pérez Suescun, que ha convidat a reflexionar sobre els herois i càstigs de la crisi sanitària.





INTENCIÓ DIDÀCTICA

La mostra es concep com un "veritable passeig per la mitologia, representada al llarg de la història de l'art", en paraules de la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, que ha explicat que la mostra té un clar objectiu didàctic i que ha estat concebuda per l'àrea d'educació del Prado, en col·laboració amb les àrees d'exposicions del Prado i al CaixaForum.





S'estructura en vuit seccions temàtiques: 'Una història per explicar' --amb un bust d'Homer que introdueix al visitant a la temàtica--, 'Déus de l'Olimp', 'Esperits lliures' --que són els faunes, nimfes i altres criatures--, 'Amor, desig i passió', 'Faltes i càstigs', 'Metamorfosi divines i humanes', 'Herois', i 'Guerra de Troia'.





"Volíem acostar l'art a través de l'aprenentatge i de la sensibilitat", ha explicat Durán, que ha anunciat que, en paral·lel a l'exposició, se celebraran diverses conferències i debats per aprofundir en la temàtica i reflexionar sobre el seu impacte actual , i que la mostra ofereix un documental en què personalitats contemporànies reflexionen sobre la influència del món clàssic en el seu treball i vida.





A més, Duran ha explicat que, tot i la pandèmia, al CaixaForum "no ha volgut renunciar" a un espai educatiu, de manera que les famílies podran fer ús de les eines pedagògiques del museu, tal com és costum en la institució; a més d'un nou servei de mediació que comptarà amb un educador a la sala a disposició el públic per a qualsevol dubte o comentari sobre les obres.