Von der Leyen abandona la cimera de la UE després de saber que ha tingut contacte amb un positiu

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha abandonat aquest dijous precipitadament la cimera de líders de la UE que se celebra a Brussel·les l'ésser informada que un dels seus contactes propers ha estat diagnosticat amb coronavirus, de manera que la política alemanya s'aïllarà preventivament complint les normes de les autoritats belgues.









Von der Leyen ha assistit aquest matí a la reunió del Partit Popular Europeu (PPE), una cita habitual que se sol celebrar abans dels Consells Europeus. En el marc d'aquesta cimera ha mantingut una trobada amb el líder de PP, Pablo Casado.





"Li he traslladat avui a la presidenta de la Comissió Europea el nostre suport al Pla de Recuperació europeu, i li he agraït el seu compromís en la defensa dels principis i valors dels Tractats Europeus", ha assegurat Casado al seu compte de Twitter, 1 missatge que acompanya amb una foto d'aquesta reunió al costat de Von der Leyen.

DEIXA LA CIMERA EUROPEA "COM MESURA DE PRECAUCIÓ"

La pròpia Von der Leyen ha explicat la situació a través d'un breu missatge publicat a Twitter en què indica que el positiu d'una persona del seu equip s'ha conegut avui i que ella mateixa s'havia sotmès també a un test el resultat és negatiu .





"Com a mesura de precaució he abandonat immediatament el Consell europeu per a romandre en aïllament", ha continuat Von der Leyen, qui rutinàriament se sotmet a dues proves de Covid-19 a la setmana, a l'igual que el seu equip més pròxim.





De fet, un altre cas positiu entre els seus contactes propers el va portar a haver de respectar un confinament d'una setmana a primers de mes, el període de quarantena voluntària fixat per les autoritats belgues, encara que menor que les dues setmanes que la mateixa Comissió Europea recomana en les seves directrius sobre la pandèmia.





Von der Leyen no serà l'única absència en aquesta reunió de caps d'Estat i de Govern de la UE a la qual ja ha arribat el president de Govern, Pedro Sánchez, però que tampoc comptarà amb el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, qui continua en quarantena per haver tingut contacte estret amb un contagiat la setmana passada.