Brussel·les presenta el fons d'atur per evitar acomiadaments a Espanya i Itàlia

La Comissió Europea presenta aquest dijous la seva proposta per crear un fons europeu d'atur a curt termini amb el qual pretén sostenir els mercats laborals de països especialment castigats per la pandèmia de Covid-19 i que està pensat en particular per evitar una onada d'acomiadaments a Espanya i Itàlia.





El col·legi de comissaris ha mantingut ahir un debat sobre la proposta legislativa que la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, presentarà oficialment aquest dijous en una roda de premsa. L'alemanya, però, ja ha avançat les característiques més bàsiques d'aquest instrument en un vídeo que ha compartit en la xarxa social Twitter.





"Està pensat per ajudar a Itàlia, Espanya i tots els altres països que estan sent durament colpejats. I ho farà gràcies a la solidaritat d'altres estats membres", ha resumit l'alemanya. "Regions voltant de Milà o Madrid són part de la columna vertebral de l'economia d'Europa. Milers de companyies sòlides i sanejades estan en dificultats a causa de la crisi actual. Necessiten la nostra ajuda per superar la crisi", ha afegit.









L'objectiu de Brussel·les és que aquest fons arribi als 100.000 milions d'euros i, per finançar-lo, la Comissió Europea podrà llançar una emissió de bons en els mercats internacionals pel seu compte o amb el suport d'altres institucions com el BEI. Aquestes emissions estaran garantides a través d'avals dels mateixos Estats membres. Els fons es dirigirien als països, però, a través de préstecs i no en forma d'ajuts directes.





Brussel·les ha batejat aquest nou fons amb les sigles SURE i està inspirat en el sistema alemany conegut com 'Kurzarbeit'. "Hem après les lliçons de la crisi financera del 2008", ha assegurat la presidenta de la Comissió.





"La idea és simple", ha explicat Von der Leyen: "Si no hi ha comandes i les empreses es queden sense feina per un xoc exterior i temporal com el coronavirus, no haurien acomiadar els seus treballadors", ha assenyalat. Durant el temps que duri la pandèmia, els treballadors poden dedicar el seu temps a seguir formant-se i adquirir noves habilitats.





D'aquesta manera, continua la cap de l'Executiu comunitari, els empleats tornaran als seus llocs un cop finalitzada l'etapa de confinament, un aspecte "crucial" per posar de nou en funcionament "sense retards" el "motor econòmic d'Europa".





Aquesta iniciativa és un intent de Brussel·les per acostar postures entre les capitals europees, molt dividides sobre la resposta econòmica que el bloc de donar a la pandèmia. L'emissió d'eurobons sembla descartada a causa del rebuig frontal de Països Baixos o Alemanya i la Comissió Europea busca solucions intermèdies que puguin reunir el consens dels Vint.





A més del fons comú d'atur, l'Executiu comunitari presentarà altres dues propostes legislatives per flexibilitzar l'ús de fons estructurals, amb l'objectiu de donar suport la despesa dels països vinculat a l'emergència sanitària, i establir nous ajuts directes a través d'un nou instrument d'emergència amb càrrec al pressupost de la UE.





La propera data marcada en el calendari és dimarts que ve, 7 d'abril, dia en què els ministres de Finances mantindran una videoconferència en un nou intent de pactar les mesures fiscals amb les que la UE respondrà a les conseqüències de la pandèmia.