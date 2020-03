Alemanys i holandesos són l'escòria d'Europa

Té mandangues que sigui el primer ministre de Portugal el que digui que el discurs dels holandesos sobre l'Espanya del coronavirus és repugnant. Mentre a Moncloa, xiulen i esperen, a què ?, a complir aquella vella dita galego que diu, "i si et Mexan digues que chove"?.









Holandesos i alemanys són l'escòria d'Europa. Ara, es prendran dues setmanes per pensar-se les propostes de França, Itàlia i Espanya que encapçalen la família de l'eurozona més solidària i reivindicativa. Aquesta, que per als rics holandesos és una fàbrica de vagues i indolents ciutadans de segona. Als holandesos un ja és capaç d'entendre'ls, perquè sempre han estat uns mercaders de l'aliè perquè tenen un país petit, pudent i escàs en recursos propis, de manera que es veuen obligats a comerciar al dos per cent del botiguer de la cantonada: compro a 100 i venc a dos-cents. Així s'enriqueixen i ara diuen cridar-se Països Baixos perquè ens oblidem de tant negoci fosc i mesquinesa social.





I els alemanys ... ?. Causants de dues guerres mundials amb milions de morts, que fa dos dies eren dos estats i als quals hem ajudat a reunificar-lo en un de sol, amb la pasta comú, com poden haver passat de dir-se la locomotora d'Europa a convertir-se en l'oncle Gilito de tots els europeus ?.





Em dóna a mi que això de la Unió Europea és ja només un espectre que es passeja per Brussel·les en les nits de lluna plena espantant a ancians i nens, mentre la Santa Compaña del Coronavirus es dirigeix a llarga filera sofrent de milers de persones cap al purgatori dels pobres. Són els desheretats d'aquesta tragèdia incontenible. Els rics, alemanys i holandesos ells tots, són menys multitud, però també se'n van, però aquests, això sí, a un altre destí diferent: al dels usurers, ... o sigui, a l'infern.