Argimon assegura que no preveu fer un pas enrere amb les restriccions

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defensat les mesures restrictives anunciades dimecres davant l'increment dels indicadors de la pandèmia de coronavirus: "No contemplo res més que no sigui la seva ratificació".









En roda de premsa aquest dijous, Argimon ha defensat aquestes mesures entre les que destaquen el tancament de bars i restaurants, la limitació al 30% de l'aforament en comerços i la suspensió de les competicions esportives no professionals per un període inicial de 15 dies, entre altres.





No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat a la Generalitat aquest dijous que esmeni "defectes de forma" de la resolució per tancar bars i restaurants, ja que el document no inclou signatura, ni nombre de resolució ni data, ha informat el tribunal català en un comunicat.





La previsió inicial era que les restriccions entressin en vigor aquesta mitjanit però el TSJC encara no s'ha pronunciat sobre els aclariments que el Gabinet Jurídic de la Generalitat li ha fet arribar aquest dijous al matí.





Argimon no ha volgut concretar quan entraran en vigor perquè, segons la seva opinió, la seva opinió està poc fonamentada en el marc jurídic però ha reivindicat que les restriccions "no afecten a cap dret fonamental".