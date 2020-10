Els hostalers demanen ajornar el tancament de bars i restaurants fins dilluns

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat aquest dijous que el decret de la Generalitat per tancar els bars i restaurants no tanqui fins dilluns "donat el retard que s'ha produït a causa dels errors comesos per la Generalitat en els tràmits referents a la ratificació "del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).









Ho ha reclamat en un comunicat després que el Govern ha anunciat que la nit d'aquest dijous entraran en vigor les mesures que no suposen una limitació de drets fonamentals i, per tant, no requereixen l'aval del TSJC, i entre les que hi ha el tancament de l'hostaleria.





Així, Fecasarm ha demanat a la Generalitat "que no procedeixi a aplicar des d'avui sense esperar a la resolució del TSJC", i ha reclamat que l'entrada en vigor s'ajorni fins a les 9 hores de dilluns, assenyalant que el Govern no ha esmenat els errors de forma en l'escrit a tribunal.