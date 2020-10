Controladors aeris i Aena, condemnats a pagar 13 milions d'euros pel caos de 2010

El Jutjat Penal número 18 de Madrid ha condemnat a 131 controladors aeris dels aeroports de Madrid-Barajas i de Torrejón pel caos aeri de desembre de 2010, que va provocar que el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero declara per primera vegada a Espanya l'estat d'alarma durant 43 dies.





Així consta en la sentència, en la qual la magistrada Carmen Valcarce condemna als acusats com a responsables en concepte d'autors d'un delicte d'abandonament de servei públic. Contra la resolució es pot interposar d'un delicte d'apel·lació davant l'Audiència de Madrid.





En el judici, un total de 119 acusats van pactar amb el fiscal al reconèixer que van abandonar els seus llocs de treball. Després de l'acord, sis dels processats han estat condemnats a set mesos de multa amb quota diària de 150 euros; altres sis, a set mesos de multa, a raó de 100 euros i 6 més, a deu mesos de multa, amb una quota diària de 100 euros.





La resta dels acusats ha estat condemnat a cinc mesos de multa, a raó de 100 euros. Dos dels acusats, entre ells l'ex portaveu del sindicat majoritari USCA César Cabo, que va ser la cara visible i la veu del col·lectiu aquells dies, han estat absolts. Cap ha estat exonerat per absència de prova en contra, i el segon, per haver quedat acreditat al llarg del judici que el seu informe mèdic de baixa laboral responia a una realitat clínica.





Així mateix, es condemna els acusats a abonar als perjudicats, de manera conjunta i solidària, juntament amb l'entitat pública Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (abans AENA) com a responsable civil subsidiària a la quantitat de 13.076.981,62 d'euros. La decisió contempla, a més, la circumstància atenuant de dilacions indegudes.





Durant el judici, l'actual portaveu d'USCA, Daniel Zamit, ha afirmat que no es va fer cap vaga i va culpar el llavors Govern de José Luis Rodríguez Zapatero de "muntar un merder" per justificar la militarització de l'aeroport.





Al llarg del plenari, la magistrada ha conclòs que, "en el pont de desembre de l'any 2010, els controladors de trànsit aeri acusats en aquest procediment, van adoptar un mecanisme de pressió laboral que consisteix en abandonar els seus llocs de treball de forma massiva, paralitzant , d'aquesta manera, el trànsit aeri i això sota la direcció dels membres de la Junta directiva i delegats sindicals del sindicat USCA ". En l'acte dl judici "van deposar els 133 acusats, tots ells controladors de trànsit aeri, dels quals 119 van reconèixer haver participat en els fets continguts en l'escrit d'acusació presentat pel Ministeri Públic".





En l'escrit del fiscal es recollia que la Junta Directiva i delegats locals del sindicat USCA van plantejar la manera d'actuar per exercir pressió sobre AENA i el Govern d'Espanya, acordant que, a partir del torn de tarda del dia 3 de desembre, tots o la major part dels controladors que estiguessin disposats a seguir la protesta, signessin la declaració jurada a què es refereix l'art. 34.4 de la Llei de Seguretat Aèria ".





"Així, entre les 17,00 hores i les 17,15 hores (hora local), la totalitat dels controladors, en una acció col·lectiva i concertada per tal de paralitzar l'activitat aeronàutica a el marge de qualsevol negociació col·lectiva o una altra via legal , van presentar davant el responsable de la sala dit document, escrit de pròpia mà, en què cadascú a la seva manera, al·legaven una disminució significativa de les seves capacitats psicofísiques per exercir el seu lloc de controlador aeri. la presentació del formulari obligava, segons l'esmentada Llei i el protocol existent, a l'adreça d'AENA a la substitució immediata de l'esmentat controlador ".





És a dir, que 119 acusats van reconèixer en el judici l'acció concertada i col·lectiva d'abandonament dels llocs de treball, organitzada per la Junta Directiva i delegats sindicals d'USCA, amb la finalitat de paralitzar l'activitat aeronàutica.





Si bé la resta de controladors de trànsit aeri no van reconèixer els fets, la sentència diferència entre aquells que van presentar el formulari de l'art. 34, 4 de la Llei de Seguretat Aèria i els que no van lliurar aquest formulari, tot i que s'absentaran dels seus llocs de treball sense justificar la seva absència o acudissin als seus respectius destins per controlar el que preveu el Conveni de Chicago. "Les manifestacions abocades pels acusats en el plenari van ser desmentides rotundament amb les declaracions dels diferents testimonis que van deposar al plenari, els que van relatar la seqüència de fets que es va produir el pont de desembre de l'any 2010, tant en l'ACC de Torrejón, com a la Torre de l'aeroport de Barajas, així com amb la prova documental, pericial i audició dels enregistraments en judici ", assenyala.