Irene Montero afirma que la imputació d'Iglesias seria un escàndol internacional

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assegurat que la hipotètica imputació de el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, pel Tribunal Suprem seria "un escàndol internacional" i, al seu parer, és més totalment "inconcebible".









En una entrevista a 'La hora de la 1', Montero ha asseverat que el que "demostren els fets" és que a l'ex assessora de Podem Dina Bousselham se li va robar el mòbil i que el seu contingut va aparèixer "a l'ordinador" de l'excomissari jubilat José Manuel Villarejo, que tenia "anotacions en el seu quadern de periodistes" que li demanaven informació del partit.





"Tot això va servir per organitzar una campanya mediàtica just en els moments en què s'estava en eleccions generals o en la negociació el Govern", ha continuat, per després incidir que seria "impossible" que el Tribunal Suprem demanés la imputació d'Esglésies.





D'altra banda, Montero s'ha referit a la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i ha acusat la formació liderada per Pablo Casado d'estar utilitzant "totes les eines al seu abast", siguin legals o no, per anar " contra el Govern "de coalició.





En aquesta línia, la titular d'Igualtat ha assegurat que sobre la proposta de Podem i de el PSOE per reformar el sistema d'elecció del CGPJ "es poden debatre moltes coses" al Congrés. "Però és insostenible que un partit condicioni el compliment de la Constitució", ha afegit.





Així, la dirigent de la formació estatge ha assegurat que l'executiu i les formacions que recolzen la seva gestió a la cambra baixa tenen la "intenció de complir amb la Constitució", tot el "contrari" a el Partit Popular. Segons la seva opinió, els populars estan "incomplint conscientment la Constitució" a l'estar "bloquejant intencionalment" la renovació del CGPJ.





Finalment, Montero ha parlat sobre la relació entre els socis de la coalició i ha reconegut que, tot i la falta de "tradició de treball" o de "normes escrites", l'experiència "està resultant enormement competitiva. Molta gent pensava: ' mare meva, com van a funcionar, com es entendran. Doncs ens estem enfrontant a alguna cosa nova. Els debats ens afavoreixen ", ha opinat, assegurant que expressar un" dissentiment "o una" diferència "vol dir que no s'enganya a ningú . "Quan hi ha diferències les expressem, i no passa res", ha tancat.