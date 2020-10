El sector de la restauració protesta a Sant Jaume pel tancament de bars i restaurants

Unes 300 persones s'han concentrat el matí d'aquest divendres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per manifestar-se en protesta dels tancaments imposats pel Govern al sector de la restauració, a la qual s'ha sumat el sector de l'oci nocturn, per contenir la pandèmia de coronavirus.

La concentració per part de sector de l'oci nocturn ha començat a les 11.30 hores a la plaça de la Catedral de Barcelona, on han fet pancartes i s'han desplaçat per Via Laietana, tallant el trànsit al seu pas, fins a plaça Sant Jaume, on es s'han concentrat els representants de sector de la restauració.





Els manifestants, la majoria amb màscares, s'han concentrat a les 12.00 hores a la plaça i han cridat: "No als tancaments" i "Govern dimissió" mentre protestaven amb olles i cassoles, després que aquest dijous hagi entrat en vigor el tancament per 15 dies dels bars i restaurants a Catalunya.