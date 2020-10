Les Cambres de Catalunya demanen a la Generalitat que compensi als bars, restaurants i comerços

Les Cambres de Comerç de Catalunya ha reclamat "amb urgència" que es compensi amb ajudes directes als sectors afectats tot i entendre les mesures aplicades per controlar l'onada de contagis de l'Covid-19, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.













L'organització ha defensat que els propietaris dels comerços i restaurants han estat a l'alçada i han invertit per mantenir les mesures de seguretat i amb garanties, pel que ha recordat que "no han estat ni l'origen ni focus de transmissió".





En aquesta sentit, les cambres han demanat que es puguin allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) durant el nou rebrot, així com estendre la mesura fins a finals de 2021, i així mateix es reclama que es defineixi on es destinaran els 40 milions d'euros anunciats per pal·liar els efectes de la crisi.





"Aquestes noves mesures no seran suficients si no van acompanyades d'un major control en la prevenció", han manifestat les Cambres, per això, ha instat a la Conselleria de Salut que posi en marxa el més ràpid possible les proves ràpides massives per poder tenir majors aforaments i donar seguretat en la mobilitat.





El tancament de bars i restaurants durant mínim 15 dies anunciat pel Govern i la reducció de l'aforament al 30% de el comerç han deixat el sector en "estat crític quan encara no s'havia recuperat de la parada de l'estat d'alarma i d'una temporada turística desastrosa".