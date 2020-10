Felip VI demana a les institucions que actuïn amb "màxima integritat" perquè prevalgui "l'interès nacional"

El Rei Felip VI ha fet aquest divendres una crida a fer un "un esforç col·lectiu, un gran esforç nacional, d'entesa i de concòrdia" per superar la crisi que ha causat la pandèmia i, al mateix temps, ha advertit que la situació exigeix que totes les institucions actuïn "amb la màxima integritat i rectitud, perquè l'interès nacional prevalgui".









En el seu discurs en una cerimònia dels premis Princesa d'Astúries marcada per la pandèmia, ha remarcat que, ara que "tantes persones s'han enfrontat i se segueixen enfrontant a situacions tan greus i complexes" i "molts ciutadans senten una gran incertesa i preocupació per la seva situació econòmica ", cal posar tot el talent, l'energia, la" capacitat de l'Estat "i una decidida voluntat de superació.





Però a més, ha subratllat que, durant aquesta crisi, "la immensa majoria de poble espanyol està donant proves inequívoques de resistència i fermesa" i que aquesta actitud no pot ser "un esforç estèril ni caure en l'oblit" sinó que "exigeix" a totes les institucions estar, més que mai, al servei dels ciutadans.





"Requereix conduir-nos amb sentit de l'haver de, amb la major responsabilitat, i amb la màxima integritat i rectitud, perquè l'interès nacional prevalgui i els interessos generals dels espanyols siguin el nostre nord i guia", ha afirmat, en primera persona afegint que així és com la societat i les institucions "es justifiquen i es comprometen amb el millor avenir" de la nació.





En el 40 aniversari de la Fundació Princesa d'Astúries, ha recalcat que aquesta ha crescut gràcies a la "permanent saba" que ha rebut, igual que la societat espanyola, de la Constitució: "un compromís històric que garanteix dia a dia la nostra convivència democràtica , la dignitat de l'ésser humà, i els seus drets i deures com a ciutadà en llibertat ".





Així, ha cridat a seguir avançant per la història "pels camins de trobada amb la raó, el respecte i la paraula que defineixen l'essència i el compromís de la Fundació amb la

Espanya democràtica "." I que junts celebrem el valor de la vida ", ha reblat, després d'una cerimònia en la qual s'ha premiat, en la categoria de Concòrdia, als sanitaris que combaten el coronavirus.





"Desenes de milers de persones, en realitat, dones i homes que estan pagant un alt preu per la seva entrega i el seu coratge", ha dit d'ells el cap de l'Estat, reconeixent a més que "treballen en moltes ocasions amb mitjans insuficients". La seva actitud "heroica i valenta", ha dit, infon esperança.





El Rei, emocionat, ha aprofitat per recordar "els milers de persones que han perdut la vida" i especialment als professionals de la sanitat i els seus afins. "Representen el millor de la nostra societat, el cor d'un país que en els pitjors moments s'ha de mantenir unit i ser capaç d'enfrontar-se als més greus problemes amb responsabilitat, sentit del deure i civisme", ha assenyalat.





De fet, ha assenyalat que la mateixa cerimònia, celebrada a l'Hotel Reconquesta i no al Teatre Campoamor com és habitual, demostra que en els últims mesos "res ha estat fàcil" i que tota la humanitat segueix sotmesa a "una pressió i una tensió molt dures ".





"Potser és aquest un moment en què, de forma més necessària, ens cal valor i esperança", ha afirmat. És més, ha afirmat que de la "col·laboració mútua depèn, més que mai", el futur de país, d'Europa i de tot el món.





LA CRISI HA REVELAT DEBILITATS I FORTALESES





Així, ha asseverat que "aquesta crisi sanitària ha posat a prova les capacitats dels Estats, ha mostrat les seves debilitats i mancances com també les seves fortaleses i igualment la transcendència dels alts valors que han de regir la vida democràtica". També la importància que tenen per a tots el món la solidaritat i l'afecte.





"Davant de tanta pèrdua, tanta incertesa i tant tot, han renascut en nosaltres també altres sentiments i actituds positives que potser en massa ocasions semblaven adormits", ha assenyalat el cap de l'Estat.





El Premi de Cooperació Internacional reconeix a l'Aliança per les Vacunes GAVI, que treballa per fer-les accessibles a tothom. El seu esforç, ha dit el Rei, és un exemple que "sumant esforços, voluntats i mitjans, és possible treballar per un món més just".





El Rei ha dedicat paraules a tots els premiats, destacant la tristesa per la recent defunció d'Ennio Morricone, que comparteix el Premi de les Arts amb John Williams. De la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara i el Hay Festival of Literature & Arts, Premi de Comunicació i Humanitats, ha destacat el seu paper en l'intercanvi cultural.





El guardó de Ciències socials ha estat per l'economista Dani Rodrik, ha remarcat que les seves idees cobren més rellevància en la situació actual, donada la seva "recerca de solucions i la construcció d'una societat més equitativa".





De Carlos Sainz, premi dels Esports, ha destacat la seva "excepcional carrera esportiva" i de l'escriptora Anne Carson, Premi de les Lletres, la seva "obra que s'obre al món per tractar d'explicar-ho des del sentiment, l'emoció i la passió ".





El Premi d'Investigació Científica i Tècnica ha estat concedit a Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao i Emmanuel Candes, quatre professors i investigadors que han contribuït de manera transcendental al desenvolupament de les teories i tècniques matemàtiques per al processament de dades.





El príncep Felip també ha tingut paraules de record per al desaparegut Plácido Arango, "gran persona i gran amic" que va ser president de la Fundació: "Ens estaria donant un gran exemple d'ànim a tots per seguir endavant", ha apuntat. També per dos premiats en l'edició de 2014, el dibuixant 'Quino', Premi de Comunicació, i l'hispanista francoespanyol Joseph Pérez, Premi de Ciències Socials.