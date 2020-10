El Rei demana al BNEW una "imatge d'unitat" per a Espanya que doni un entorn estable a les empreses

El Rei Felip VI ha apel·lat aquest divendres a Barcelona a donar una imatge d'unitat que proporcioni un entorn estable i beneficiós per a les empreses, generant així major riquesa i ocupació, i ha afegit: "Tenim l'oportunitat de fer millor les coses. I de fer-les junts ".









Així ho ha expressat en un discurs en català i castellà al presidir al costat del president de Govern, Pedro Sánchez, el lliurament de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), sense que hagin acudit representants de la Generalitat ni l'alcaldessa Ada Colau.





"Espanya s'ha llaurat merescudament una imatge internacional associada, també és veritat, a la competitivitat i a l'excel·lència productiva. Treballem junts per mantenir-la, per augmentar-la on sigui necessari; demostrem una imatge d'unitat que proporcioni un entorn estable i beneficiós per a les empreses, generant així major riquesa i ocupació ", ha ressaltat.





Al dirigir-se als premiats en innovació, ha dit: "Tenim l'oportunitat de fer millor les coses. I de fer-les junts", assegurant que amb el seu talent i motivació l'economia espanyola avançarà en el camí de la superació d'aquesta crisi.





"Travessem una situació que sotmet a l'economia mundial a un grau elevat d'incertesa. Al nostre país, gràcies a la transformació del nostre teixit productiu durant els últims anys, comptem amb un sector empresarial sòlid i potent, amb una gran projecció internacional i molt capaç de fer front a situacions adverses ", ha destacat el monarca.





Pedro Sánchez, que no ha intervingut, ha estat present al costat de Rei a Barcelona encara que hi hagi convocat també un Consell de Ministres extraordinari per abordar la situació a Madrid pel coronavirus, ja que en principi serà la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la qual presideixi aquest Consell Extraordinari.