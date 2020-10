Els hostalers catalans es rebel·len contra el Govern davant el tancament de bars i restaurants

Els hostalers s'han aixecat contra el Govern davant la decisió de tancar restaurants i bars durant quinze dies per a frenar la propagació del Covid-19. La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentat aquest divendres un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la decisió de l'Executiu català.









El recurs demana al tribunal que suspengui de forma cautelaríssima la vigència d'aquestes mesures que la Generalitat ha publicat la matinada d'aquest divendres. A més, exposa que el decret del Govern manté errors de forma, que el TSJC ja va demanar esmenar, perquè té un número de decret menor que uns altres publicats anteriorment i és contrari a la mesura cautelar del mateix tribunal que va tombar la limitació horària a bars i casinos decretada al juliol.





Fecasarm també allega que el tancament de la restauració i els locals de joc suposa "una vulneració encoberta del dret fonamental a la lliure circulació", considera que les mesures són desproporcionades i arbitràries i afegeix que, al seu parer, no era necessari tancar els espais a l'aire lliure de bars i restaurants.





MANIFESTACIÓ A LA PLAÇA SANT JAUME





Unes 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar aquest divendres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per a protestar per la decisió de la Generalitat. Els manifestants, la majoria amb mascareta, es van reunir a les 12.00 hores i van cridar proclames com: 'No als tancaments' i 'Govern dimissió' mentre protestaven amb olles i cassoles.





Segons xifres de la Guàrdia Urbana, en el moment de màxima afluència hi havia 1.000 persones concentrades a la plaça i ha estat en aquest moment quan alguns dels manifestants han començat a tirar ous, tomàquets, farina i llaunes de cervesa a les portes de l'Ajuntament de Barcelona. A més, un dels manifestants s'ha encarat amb un agent.





LA FI DE MOLTS BARS





El president del Mercat de la Boqueria de Barcelona, Salvador Capdevila, ha assegurat que veu "desproporcionada" la mesura. En una entrevista, Capdevila ha explicat que al mercat hi ha set negocis de restauració, i ha advertit que "d'aquí a 15 dies molts hauran hagut de tancar definitivament".





"Això és una hecatombe. Es tracta d'alguna cosa piramidal. Si tanquen bars, restaurants i hotels els paradista també perden als seus principals clients. Contràriament al que es creu, el principal client de la Boqueria no són els turistes, són els negocis" , ha dit.





Capdevila ha assegurat que els comerciants i restauradors han fet "tot els que se'ls ha demanat", i ha afegit que aquest tancament comportarà la pèrdua de llocs de treball, pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans i, en conseqüència, menys consum.





"Estem molt tristos. Només ens faltava això. Ha estat tot d'improvís i no hem tingut ni temps de parlar amb el Govern", i ha criticat que no s'ha avisat els establiments amb la suficient antelació, de manera que perdran gènere que tenien a punt per vendre.





PÈRDUES DE 700 MILIONS D'EUROS





El president de Pimec, Josep González, ha xifrat en 780 milions d'euros les pèrdues d'ingressos que pot suposar el tancament de 15 dies de bars i restaurants. Ha advertit que queden afectats uns 44.000 establiments i 210.000 treballadors, amb un total de 840.000 persones afectades, segons un comunicat de la patronal aquest divendres.





González veu "bona" la intenció de les mesures aprovades per la Generalitat però considera que són desproporcionades i excessives.