El Govern basc no veu necessÃ ria una fusiÃ³ entre Kutxabank i Sabadell

Tot i que el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya han recomanat noves fusions entre bancs, el Govern basc ha decidit que és millor que Kutxabank i el Sabadell no es fusionin.









El lehendakari Iñigo Urkullu va assegurar que és millor que Kutxabank mantingui la seva "capacitat de gestió, arrelament i independència" quan EH Bildu li va preguntar en el ple de Parlament basc. La pregunta va sorgir arran de les informacions que apuntaven a un acostament entre el Banc Sabadell amb BBVA i Kutxabank.





Així, el lehendakari va explicar que de moment Kutxabank no es veu "en la necessitat d'una fusió" i que "les autoritats europees no han traslladat la necessitat d'analitzar l'horitzó de la fusió".

El president de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, va fer unes declaracions en la línia d'Urkullu i va assegurar que "no hi ha pressa" per fer la fusió, que a més no és estrictament necessària, ja que el banc "és líder en solvència i té acreditat el major dividend social de tot l'Estat ", segons Urkullu.









I és que Kutxabank ha estat considerada l'entitat més solvent d'Espanya per sisè any consecutiu per l'Autoritat Bancària Europea (EBA).





Per la seva banda, la portaveu d'EH Bildu, Maddalen Iriarte, es va mostrar preocupada perquè encara que ara el govern no cregui necessària la fusió, potser en algun moment sí que ho serà i des de la formació no volen que "es converteixi en un 'Euskaltel" dos ".





En resposta, el lehendakari li va comentar que la decisió d'una fusió correspon a les entitats bancàries i no a govern.