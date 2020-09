El Banc Sabadell completa la transmissió al 100% de la seva promotora SDIN a Oaktree per 882 milions

Banc Sabadell ha completat la transmissió de el 100% del capital social de la seva promotora Solvia Desenvolupaments Immobiliaris (SDIN) Residencial i un conjunt d'actius immobiliaris, majoritàriament sòls per a promocions urbanístiques, a una entitat controlada per fons gestionats per Oaktree Capital Management.













L'import total de l'operació, que va ser anunciada el 5 d'agost de 2019, ha ascendit a 882 milions d'euros, segons va informar llavors l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





L'operació ha generat una plusvàlua de 8 milions d'euros després d'impostos i el reforç en capital de 5 punts bàsics en la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) 'fully-loaded', tot i que si s'inclouen les transaccions prèvies sobre el perímetre fixat inicialment les plusvàlues ascendeixen a 21 milions nets i el capital creix en 7 punts bàsics.





SDIN Residencial celebra l'inici d'una nova etapa de la mà d'un fons d'inversió com Oaktree, que considera que té gran experiència en el sector immobiliari.





Solvia Desenvolupaments Immobiliaris és el resultat de l'escissió i transmissió en bloc d'una part de el patrimoni de la societat Solvia Serveis Immobiliaris. Fins ara, la promotora ha lliurat més de 5.000 habitatges en ciutats repartides per tot el territori nacional.