Fitch rebaixa la valoració del Sabadell a 'BBB-' per les conseqüències de la crisi del Covid

Fitch Ratings ha rebaixat la valoració de Sabadell de 'BBB' a 'BBB-' per les implicacions de l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus en el perfil de crèdit de banc, però ha canviat la seva perspectiva a llarg termini de 'negativa' a ' estable ', considerant que el banc té marge de maniobra abans de seguir rebaixant la qualificació.









La nova nota creditícia reflecteix la influència significativa de l'exposició de el banc en el negoci enfocat a pimes espanyoles, les quals la firma considera "més vulnerables". A més, Fitch argumenta que el rendiment de la seva filial al Regne Unit, TSB, ha estat pitjor del que s'esperava, incrementat per l'ambient desafiant que actualment viu el país, el que afecta negativament les capacitats de generar beneficis.





A el mateix temps, Fitch explica que l'impacte de la pandèmia a l'economia espanyola, on l'agència preveu una contracció del PIB del 13,2% el 2020, suposa una preocupació afegida. "Hi ha riscos a la baixa sobre aquestes prediccions econòmiques, inclòs el risc que s'implementin més mesures de contenció", detalla.





L'agència indica que si bé les autoritats espanyoles han adoptat diverses mesures de suport fiscal per al sector privat que haurien de ser positives per a Sabadell com per a la resta de bancs espanyols, no duraran per sempre, pel que és probable que els efectes de la crisi en el sector financer es facin més evidents en 2021.





En concret, l'anàlisi reflecteix un "molt probable" impacte de la pandèmia en una avaluació més feble del perfil de l'entitat (en particular, el model de negoci) i la qualitat dels actius en relació amb l'última vegada que es van revisar les qualificacions de banc.





Pel que fa a altres entitats financeres espanyoles, Fitch va decidir mantenir sense canvis les notes com a emissors a llarg termini tant de Bankia com de CaixaBank, tot i que alertava que les seves revisions no tenien en compte el potencial efecte creditici de la fusió entre tots dos, ja que aquesta encara no s'havia formalitzat ni s'havien definit els termes.





Així, Fitch va decidir mantenir la valoració de Bankia a 'BBB', a el temps que treia a l'entitat de la llista de revisió especial negativa i li ha assignat una perspectiva negativa. Pel que fa a CaixaBank, Fitch ha deixat sense canvis tant la nota 'BBB +' com la perspectiva, també negativa.