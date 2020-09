Els baixistes abandonen el Banc Sabadell pels rumors de fusió

Després dels rumors de fusió de Bankia i CaixaBank, els inversors baixistes no volen perdre les seves inversions en curt i han abandonat també el Banc Sabadell.









Per exemple, el Wellington Management Company tenia una aposta baixista del 0,48% a Sabadell, però quan va sortir a la llum la notícia de la possible fusió, va desfer l'aposta.





Un altre fons, el Millennium, no va poder treure rendibilitat, ja que el 29 de maig va decidir liquidar la seva posició baixista, i ho va fer per més diners de què va entrar. Quan el fons va entrar, va comprar les accions a 0,263 euros l'acció i tenia un 0,56% del capital total. Uns dies després ja comptava amb un 1,81% del Banc. Així, les accions del Sabadell es van anar revaloritzant i no van caure fins que Millenium es va ser el 29 de maig. Durant el període d'aposta baixista, el Sabadell va pujar un 3,1% en borsa.





El major fons del món, BlackRock, segueix amb la seva mateixa posició al Sabadell. Tot i així, el fons ha fet molt pocs moviments durant el 2020.