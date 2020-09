Canadell sobre la fusió Bankia-CaixaBank: "Serà un pas més per concentrar el poder a Madrid"

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha assegurat aquest dissabte que, si es porta a terme, la fusió de Bankia amb CaixaBank "serà un pas més per concentrar el poder a Madrid i allunyar-se dels orígens catalans per sempre".









"Una llàstima, i una conseqüència més de no tenir un Estat a favor", ha assegurat en un fil de Twitter després que aquest divendres les dues entitats informessin que estan en negociacions per analitzar una possible fusió.





Ha opinat que "és qüestió de temps que la Caixa sigui plenament espanyolitzada per sempre i perdi els orígens", i ha lamentat que les caixes catalanes hagin estat absorbides per bancs les seus no estan a Catalunya; el mateix ha passat amb les caixes d'origen basc i d'altres, ha assegurat.





"L'Espanya buidada també en el sector bancari", ha ironitzat, després de recordar que l'antiga Caixa de Pensions va ser fundada en un moment de crisi per la Cambra de Barcelona al costat de Foment de l'Ocupació, l'Ateneu Barcelonès, Societat Amics del País i el Institut Sant Isidre.





I sobre la futura composició de l'accionariat en l'entitat resultant de la fusió, ha dit: "Encara que la Fundació La Caixa sigui el soci principal, és obvi que l'Estat té eines múltiples per aconseguir el que li convingui".





ACOSTAR-SE A LES PIMES





En clau empresarial, ha rebutjat que la fusió sigui una estratègia correcta guanyar en competitivitat: "A Alemanya hi ha encara més de 600 caixes ia Suècia més de 150, i això ha estat just la sort per a les pimes per mantenir el crèdit a la crisi de 2008 ".





"La situació de crisi actual no necessita de major concentració i per tant de menys competència, sinó una major proximitat a la pime, adaptació a la banca del futur (digital) i a la internacionalització", cosa que considera que CaixaBank podria aconseguir fusionant-se amb un banc europeu.





També ha advertit que una possible reducció dels llocs de treball a l'entitat resultant afectarà "milers de catalans que no tenen cap culta de la ineficiència i mala gestió des de Caja Madrid".