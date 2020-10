Aragonès demana a Sánchez ajornar impostos i cotitzacions a empreses

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat una carta al president de Govern, Pedro Sánchez, en què reclama decretar una moratòria en el cobrament de l'IVA, de l'Impost de Societats i de les cotitzacions de la Seguretat Social a empreses que veuen limitada seva activitat pel coronavirus, han informat fonts de Vicepresidència.













En el text, datat el divendres, Aragonès demana l'ajornament per als sectors afectats per les mesures de contenció dels brots, i complementar-les "facilitant la moratòria del pagament dels préstecs i subministraments bàsics".





El vicepresident argumenta que Catalunya està actuant amb la màxima responsabilitat i que "no tindria cap mena de sentit que l'Estat continués cobrant impostos amb normalitat quan moltes empreses, a causa de les mesures per frenar la Covid-19, no poden operar amb normalitat" .





"Aquesta és una exigència urgent que si depengués de nosaltres ja hauríem pres", diu, i demana a Govern que també ajudi econòmicament els pares i mares que no poden treballar perquè han d'atendre menors en quarantena preventiva.





GESTIONAR ELS FONS EUROPEUS

Aragonès demanda que la Generalitat "gestioni directament la part dels fons europeus de reconstrucció que li correspon a Catalunya" i explica que el Govern ha dissenyat un pla de reactivació amb vocació transformadora del model productiu.





El Govern demana a l'Estat que traslladi aquests fons a Catalunya, per poder començar a establir les bases de la sortida de la crisi, així com per construir un futur ple d'oportunitats "que inevitablement passa per l'exercici del dret a l'autodeterminació".