Imanol Arias, sobre el judici amb Hisenda: "Alguna cosa de karma caldrà pagar"

L'actor Imanol Arias, que arriba el proper dijous 22 d'octubre a Teatre Infanta Isabel de Madrid amb 'El coronel no té qui li escrigui', s'ha referit al seu judici pendent a l'Audiència Nacional per suposats delictes contra la Hisenda Pública recordant que en la seva carrera ha "tingut molta sort i una mica de karma caldrà pagar".













"Ara mateix la sensació que tinc és que cal esperar molt i això és una llarga espera. Del que em passa a mi no pots parlar fins que no succeeix, perquè no convé, és confús. Doncs sí, m'ha tocat. però si no m'han estranyat moltes coses, això ho prenc com una cosa que he de viure ", ha comentat en una entrevista amb Europa Press l'actor.





Arias ha explicat que, si és el cas, té "moltes percepcions" respecte a aquesta situació judicial, però no és ni la seva "feina ni obligació" tenir aquestes 'percepcions'. "El meu cas no és únic, hi ha un 85% dels actors i actrius que han passat per la televisió que tenen el mateix problema, només que uns amb 20 anys el problema és cinc i altres amb tres anys el problema és 0,50. però el problema és el mateix. Segurament algun dia algú dirà 'que curiós, va passar allò' ", ha afirmat.





El passat mes de juliol, el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno va dictar interlocutòria d'obertura de judici oral contra els actors Ana Duato i Imanol Arias per diversos delictes contra la Hisenda Pública en el marc del 'cas Nummaria', pel qual la Fiscalia Anticorrupció i l'Advocacia de l'Estat els demanen voltant de 30 anys de presó.





L'actor ha repassat part de la seva carrera i, a l'ésser preguntat pel seu paper a 'La mort de Mikel' --pel·lícula d'Imanol Uribe en la qual donava vida a un militant de l'esquerra abertzale que confessa la seva homosexualidad--, ha afirmat que té "dubtes que ara es fes aquesta pel·lícula amb tanta llibertat com llavors".





"És d'una llibertat absoluta. Té alguna cosa que parla d'un problema molt concret d'Espanya, al País Basc, un problema intern. I possiblement sigui la producció més internacional que ha tingut Imanol Uribe, perquè aconsegueix que un problema genèric es faci universal ", ha assenyalat.





Precisament, Arias considera que alguna cosa semblant passa amb la sèrie 'Pàtria', basada en la novel·la de Fernando Aramburu, que està veient i li "agrada moltíssim". "Va a aconseguir que el problema basc es faci un xou mundial. És com quan veus Txernòbil, una cosa que tu saps que hi ha, però arriben a explicar-t'ho d'una manera que esdevé un element audiovisual molt poderós", ha assenyalat.





"NO ARRIBEN CARTES DES DEL MINISTERI"

L'actor torna amb aquesta obra de Gabriel García Márquez al Teatre Infanta Isabel --on ja va estar-- en el context de la crisi pel coronavirus. Arias ho considera "una proposta", avalada no sap si "tant pel desig de teatre com per una necessitat de la gent". "Hi ha aspectes que tenen a veure amb la por, amb l'urgent, que el teatre intenta eliminar perquè la gent vingui amb seguretat", ha afirmat.





L'actor de 'Cuéntame' no ha trobat a faltar més suport institucional a la cultura en aquesta crisi perquè "això ja és des de fa molt temps alguna cosa que no s'espera". "La professió no té qui li escrigui des d'allà, no arriben cartes des del Ministeri", ha fet broma, jugant amb el títol de l'obra --que estarà en cartell fins el proper 1 de novembre--.





"L'únic que li queda a la professió és cuidar-se i tenir amor profund a la vida i la pròpia professió. Llavors no cal, els cal a ells i, en la mesura que es vagin acostant dates claus, ja veuràs com tot va canviant. L'important és que nosaltres mateixos i els espectadors arribem a un acord de supervivència i honestedat ", ha indicat.





"NO APRENEM" AMB LA GENT GRAN

En l'obra, la gent gran tenen un paper protagonista, i Arias reivindica la seva importància en la societat. "Hi ha una certa commiseració que hem tingut amb els nens i els gats i no amb la gent gran. Com que en el final de la vida sembla que ells tenen un coneixement que amb això en tenen prou i amb deixar-los una pensioneta i no aprenem", ha lamentat.





"Potser a la gent gran, més que donar-los cures, és parar-te a escoltar i dir 'en saben més, ens poden ensenyar alguna cosa'. Aquesta crisi els ha arraconat, s'han mort molts", ha assenyalat l'actor, que ha decidit acabar l'obra amb unes paraules de Gabriel García Márquez: 'No oblideu els somnis de la gent gran'.