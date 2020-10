La dosi de la vacuna Novavax contra el Covid-19 es produirà a Galícia

En poc més d'un mes, dosi de la vacuna de Novavax contra el COVID-19 començaran a produir-se en grans quantitats a la planta de Biofabri d'O Porriño. Així ho estima el CEO de el Grup Zendal en aquesta entrevista amb Galiciapress. Andrés Fernández afegeix que, en tot cas, a la fin possiblement hi haurà "quatre o cinc vacunes amb propietats diferents que es facin servir en totes zones diferents". Això sí, sempre que superin la fase 3 de les proves, fase en què la de Novavax va entrar a principis de setembre.





L'empresari admet que el seu equip està suportant muchisma pressió. Amb tot, remarca que ells no estan en una cursa per treure abans la vacuna. "Jo estaria encantat de tenir una vacuna matí que no fos fabricada per Zendal. Per a mi això seria una notícia fantàstica. Primer hi ha les persones i després el negoci", argumenta.









Alberto Fernández, llicenciat per la Universitat de Vigo i director de el Grup Zendal des de fa 15 anys, a la seu d'O Porriño on es produirà la vacuna anti covid de Novavax











Què suposa per al Grup Zendal a nivell empresarial haver estat elegits per Novavax per produir la la vacuna?

Sobretot suposa un avenç d'uns tres anys en el nostre pla estratègic. Nosaltres no pensàvem tenir aquesta capacitat de fabricació per a vacunes humanes tan a curt termini. Això ha suposat accelerar i variar el pla d'inversions i avançar tota aquesta part de la nostra activitat.





Sí, perquè vostès són sobretot referent en sanitat animal. Suposa un gran canvi de nivell d'estàndards treballar en una vacuna pensada per humans?

Els requisits són similars, no és un gran canvi. Nosaltres vam començar a les vacunes de salut humana en l'any 2008 amb la vacuna viva contra la tuberculosi de la Universitat de Saragossa . Quan van arribar aquí no sabíem absolutament res de fabricació de vacunes humanes. Des de llavors, i ja van passar 12 anys, hem après pel camí. Les vacunes de salut humana tenen alguns passos extra que normalment no es fan en les vacunes de salut animal, sobretot per un tema de l'diferent cost d'una vacuna de sanitat animal. No pot costar tant. Ningú pagaria el que s'està pagant per algunes vacunes de sanitat humana. Llavors, això suposa una diferència important; però, encara que a nivell tecnològic és un avanç, no és un avanç de 0 a 10. I a nivell de qualitat els requisits són pràcticament iguals.





El desenvolupament de la vacuna no depèn de vostès, però influirà en la seva activitat. Potser el que més pot influir és el nombre de dosis que una persona eventualment pugui pugui necessitar per mantenir la immunitat. Com està la vacuna de Novavax en aquest aspecte? Els últims estudis d'immunitat apunten que la immunitat dura almenys tres mesos ...

Per ara no tenim totes les dades sobre quant durarà la immunitat. Del que no estic segur és de el temps, però crec la vacuna de Novavax necessitarà dues dosis. Per a nosaltres, la diferència no és tant el nombre de dosi. Si hem de vacunar 8.000 milions de persones a tot el món, l'important és on podem fabricar 8.000 o 16.000 milions de dosis de vacuna. No si nosaltres podem fer 100, 200, 500 o 700. Com més puguem fer millor, perquè el món en aquest moment ho necessita.





"Hi ha nou vacunes diferents en fase III i hi ha tres d'elles que van per davant. Al meu entendre, pel que fa a terminis, són la Moderna, la de Cansino Biologics xinesa i la d'Oxford Biomedica."





Una qüestió rellevant per al pla de negoci és què passa si la vacuna de Nova Bax no és la primera? Hi ha una mena de cursa entre governs i farmacèutiques per ser els primers a produir la vacuna. Com els afectaria que vacuna que no fos la de Novavax comencés a arribar massivament a la població general?





Això no a és una cursa entre vacunes, és una carrera contra el virus, amb la qual cosa jo estaria encantat de tenir una vacuna matí que no fos fabricada per Zendal. Per a mi això seria una notícia fantàstica. Primer hi ha les persones i després el negoci. Això com a primer punt. Ja, si mirem més endavant, a part de ser una carrera contra el virus, hem de tenir en compte que no totes les vacunes van a tenir les mateixes característiques, amb la qual cosa això no vol dir que hagi cabuda per a dos-cents mil vacunes diferent, però si hi haurà quatre o cinc vacunes amb propietats diferents que es facin servir en totes zones diferents, segons com estigui l'epidemiologia; o per per a coses diferents, fins i tot en funció del que en les fases III en què està cada vacuna. Com sap, ara mateix hi ha nou vacunes diferents en fase III i hi ha tres d'elles que van per davant. Al meu entendre, pel que fa a terminis, són la vacuna de Moderna , la de Cansino Biologics xinesa i la de Oxford Biomedica .





No crec que aquestes tres hagin de ser les úniques. Jo crec que com a mínim les nou, que estan en fase tres, si conclouen la fase 3 amb bons resultats tindran un espai en el mercat. Després, entre aquestes nou veurem què passa.









Comptem amb el mes que ve, probablement a finals del mes que ve, s'estigui produint de forma massiva ja.





Quin termini manegen vostès en Biofabri - Zendal per produir massivament la vacuna de Novavax?

El problema no és de la nostra part. Nosaltres estem accelerant tot el que podem. El nivell de pressió sobre el meu equip ara mateix és excessiu. Però nosaltres comptem amb el mes que ve, probablement a finals del mes que ve, s'estigui produint de forma massiva ja.





El tema és que les vacunes no sortiran a mercat, com és lògic, fins que es concloguin les fases 3 i les agències de el medicament a nivell mundial donin aquesta autorització.





És a dir, vostès van començar a produir encara que no hagi estat aprovada per les administracions; perquè en el moment en què aconsegueixi totes aquestes garanties de les administracions, creuem els dits, perquè ja estiguin les dosis llistes.

Exacte.





Quin grau de suport ha tingut Zendal de les diferents administracions, tant gallegues com estatals.? Quina importància, si escau, ha tingut a l'hora que d'haver estat elegits per per Novavax per produir la seva vacuna?

Bé, el suport ha estat total, total en tots els en tots els nivells de l'administració. Des de l'Ajuntament de Porriño, on ens trobem; la Xunta ha estat al nostre costat en cada moment i el Govern central també. Probablement el més determinant aquí -no l'única, perquè tots ens han donat suport, però el més determinant- hagi estat la celeritat que ha tingut l'Agència Espanyola de l'Medicament de l'Medicament a donar-nos l'autorització, perquè per fer aquestes quantitats de vacuna nosaltres ja teníem una instal·lació de salut humana, però el volum que podem produir allà és molt, molt petit. Llavors necessitem la instal·lació o una part de la instal·lació que dediquem a les vacunes de salut animal. I l'Agència de seguida va venir a inspeccionarnos per donar-nos l'autorització, que era el que requeria Novavax; Novavax sense l'autorització per fer les vacunes no hagués contractat amb nosaltres.





Jo crec que no és el moment d'enquestes, és el moment de ciència, de demostrar el que fan les vacunes i, després, la gent sempre ha demostrat responsabilitat







Hi ha diverses enquestes que mostres que la població té desconfiança sobre la vacuna. Hi ha algunes que fins i tot indiquen que el 70 per cent de la població espanyola en principi no estaria disposada a posar-se-. És un problema de fons, relacionat amb el moviment antivacunes, o propi d'una vacuna sobre la qual no hi ha experiència prèvia?

Jo crec que ni una cosa ni l'altra. En aquest moment la gent no té informació suficient sobre les vacunes, com tampoc la tenim en les empreses. És a dir, jo cada vegada que em pregunten per coses de les vacunes sempre dic 'esperem a veure els resultats de les fases 3'. Quan tinguem resultats de les fases 3, podrem avaluar quina eficàcia i quina seguretat tenen les vacunes.





Una vegada que tinguem això, jo crec que la gent se la posarà, perquè això és un problema de fons per a la societat i no per a cada persona individual. En una enquesta, a més, jo crec que això no es reflecteix. Quan tu fas una enquesta ho fas pensant en tu mateix, res més. Però això no és un problema individual. Tenim ja un munt de contagis a Espanya i hi ha un munt de gent que no s'ha contagiat. Molts dels que no estan contagiats diuen 'bé, potser no em contagi', però a l'hora de la veritat també pensen que es poden contagiar. Llavors cal tenir, cal tenir això en compte. I quan les vacunes demostrin tot el seu potencial en eficàcia i que no van a tenir efectes adversos, ja que amb tota seguretat va revertir aquesta possible resposta. Jo crec que no és el moment d'enquestes, és el moment de ciència, de demostrar el que fan les vacunes i, després, la gent sempre ha demostrat responsabilitat.